Raad Deventer wil verder onderzoek naar verhuizing Burgerweeshuis naar het Havenkwartier

Het had wat voeten in de aarde. Maar de verhuizing van het Burgerweeshuis is weer een stapje dichterbij. De gemeenteraad van Deventer heeft het college gisteravond opdracht gegeven om de verkenningsfase voor een mogelijke verhuizing te gaan starten.

Unaniem was het besluit zeker niet. Maar het Burgerweeshuis mag langzaam maar zeker gaan dromen over een nieuwe locatie. De beoogde nieuwe locatie aan de Sint Olafstraat in het havengebied is voor het poppodium een droomlocatie. Toch waren niet alle politieke partijen direct enthousiast na het afronden van de initiatieffase. Een poppodium in een toekomstige woonwijk, riep tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 12 januari de nodige vragen op. Toch bleek merendeel van de raad enthousiast en kreeg het college vanavond opdracht om de verkenningsfase in te gaan.

Een verhuizing van het Burgerweeshuis hangt al jaren in de lucht. De huidige locatie aan de Bagijnenstraat in centrum van Deventer is al enkele jaren aan renovatie toe en biedt het poppodium te weinig perspectief om door te kunnen groeien. Wethouder Carlo Verhaar is helder: “Wij hebben een goede en mooie popcultuur in Deventer. Deze popcultuur heeft een goed onderkomen nodig.”

Toch kan het nog wel een tijdje gaan duren voordat er een mogelijk nieuw poppodium staat. Verhaar vervolgt: “Ik wil u niet het stuipen op het lijf jagen. Maar het kan nog wel eens twee jaar gaan duren voordat zo’n groot project gerealiseerd is.”

Motie

Als het aan Deventer Sociaal lag, kon de bouw van het nieuwe poppodium in het Havenkwartier niet snel genoeg beginnen. Om er voor te zorgen dat er geen onnodige vertraging zou worden opgelopen, diende de fractie een motie in om het college te verzoeken vaart te maken met de verkenningsfase. Met daarin de hoop om nog voor de zomer met een definitief besluit te komen. De raad bleek wat minder haast te hebben en verwierp de motie.

Wel krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om de zorgen en wensen die leven binnen de fracties kenbaar te maken aan het college. Het college zal voorafgaand aan de verkenningsfase een startsessie organiseren waarbij de raad richting kan geven aan het vervolg van het project.