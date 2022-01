Ondernemer uit Haaksbergen zit al twee dagen vast, zijn bedrijf wordt verdacht van fraude

De drie verdachten die dinsdag zijn aangehouden in een fraudeonderzoek van de NVWA, zitten nog steeds vast. Dinsdag werd het bedrijf Wegdam Food Link in Haaksbergen doorzocht, net als drie bedrijven in België en Spanje die vermoedelijk met het bedrijf samenwerkten. Ze worden ervan verdacht dat ze diepgevroren kippenvlees op papier hebben veranderd in andere producten, zoals vis. Op die manier hoefde de ontvanger minder importheffing te betalen.

Al ruim tien jaar handelt Wegdam in bevroren vlees, dat onder meer wordt geëxporteerd naar landen in Afrika. Volgens de NVWA wordt het bedrijf verdacht van documentenfraude. Onder meer diepgevroren kippenvlees werd op papier veranderd in andere producten zoals vis. Daarna werd het vlees geëxporteerd.

De NVWA vermoedt dat het bedrijf fraudeert met officiële veterinaire certificaten en laadbrieven. Daarnaast bestaat het vermoeden dat gebruikt wordt gemaakt van schijnconstructies om de fraude mogelijk te maken. De ontvanger van het vlees is daardoor goedkoop uit; er hoeft tot zeventig procent minder importheffing te worden betaald in het land van bestemming.

Oneerlijke concurrentie

Dat is oneerlijke concurrentie, vindt de NVWA. Het bedrijf levert daarmee een gunst aan de buitenlandse klant, daardoor kan het bedrijf mogelijk meer exporteren dan bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden. De buitenlandse bedrijven kunnen hun producten daardoor ook goedkoper aanbieden dan de concurrentie. Die vorm van fraude werkt corruptie in de hand.

Daarnaast is het een risico voor de voedselveiligheid. Is er iets mis met een levensmiddel, dan moet te achterhalen zijn waar het product vandaan komt en aan wie het is geleverd. Dat is onmogelijk als op officiële documenten kippenvlees is veranderd in vis.

Bedrijf draait door

Bij het bedrijf in Haaksbergen wil niemand reageren op het fraudeonderzoek van de NVWA. Gedurende het onderzoek draait het bedrijf door. "Er is ook geen enkel bezwaar om legale activiteiten uit te voeren", zo laat een woordvoerder van de NVWA weten.

Hoe lang het onderzoek nog duurt is volgens de woordvoerder nog niet te zeggen. "De verdachten worden gehoord en de administratie wordt uitgeplozen. Het is lastig te zeggen hoe lang dat duurt omdat je niet weet wat je tegenkomt. Uiteindelijk maken we een dossier op, dat dragen we over aan het Openbaar Ministerie. Het OM bepaalt of de verdachten worden vervolgd."

Koning Ghana

Wegdam kwam in de zomer van 2019 in het nieuws toen tientallen Ghanese hoogwaardigheidsbekleders bij het bedrijf in Haaksbergen waren. Niet alleen ter ere van de opening van het nieuwe pand, maar vooral vanwege de kroning van de directeur van Wegdam. Hij werd gekroond tot Ghanese koning omdat zijn vleesbedrijf van grote waarde is voor de Ghanese gemeenschap. Met de stichting Wegdam Foundation bestrijdt hij de armoede in Sierra Leone. Al meerdere keren stuurde hij containers vol hulpgoederen van Twente naar Afrika.