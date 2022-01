Justitie eist tot 23 jaar cel voor moordaanslag op Twentse advocaat: 'Het was doordacht crimineel handelen'

Tegen twee mannen uit Hengelo zijn celstraffen geëist van 18 en 23 jaar cel voor de moordaanslag op de Twentse advocaat Schol in Gronau. Een van de verdachten wordt ook verweten dat hij heeft geschoten op een sportschool in Losser waar nog mensen waren. Volgens het OM hebben de aanslagen te maken met de afwikkeling van een faillissement door advocaat Schol. "De rechtsstaat was in het geding."

Justitie neemt de zaak hoog op. Dat komt onder meer door de moord op advocaat Derk Wiersum, anderhalve maand voor de aanslag op vakgenoot Schol.

De twee officieren van justitie zeggen dat de verdachten "geen enkel respect hebben voor het leven van een ander. Ze waren goed voorbereid, dus ze wisten dat het om een advocaat ging. Het getuigt van een groot disrespect voor de rechtsstaat." En omdat Schol sinds de aanslag een kogelwerende jas draagt: "De rechtstaat moet geen loden jas hoeven dragen."

Het OM stelt dat de verdachten 'criminele klussen' uitvoerden, omdat ze geldproblemen hadden. "Het was een moord op bestelling, doordacht crimineel handelen."

De aanslag

Advocaat Schol werd eind 2019 dichtbij zijn huis neergeschoten. Vanuit een langzaam rijdende VW Polo werden vijf kogels afgevuurd. Schols slagader in het bovenbeen werd geraakt. Zonder accurate hulp van buurtbewoners, zou hij aan zijn verwondingen zijn overleden.

Verdachten

Een jaar na de aanslag werden de twee Hengelose verdachten aangehouden. Hun DNA zat in de VW Polo. Aan de bijrijderskant werden kruitsporen gevonden. En uit afgeluisterde gesprekken bleek volgens het OM dat ze meer wisten van de moordaanslag op Schol.

Verder hadden ze kort voor de aanslag meerdere malen snelle telefonische contacten op ongewone momenten, 's ochtends heel vroeg. Na de aanslag was dat contact er niet meer. Volgens justitie hebben de verdachten meerdere malen het doelwit gevolgd en op de plek van de aanslag voorverkenningen gedaan met de VW Polo. Na de aanslag werd van telefoon gewisseld.

Represailles

Deze VW Polo stond op naam van de vader van een van de verdachten. De Hengelose verdachte was de eigenlijke gebruiker. Die zegt: "Ik had op de dag van de moordaanslag de auto uitgeleend. Dat deed ik wel vaker." Maar hij wil niet zeggen aan wie, uit angst voor represailles. Zijn vriendin weet echter niets van het geregeld uitlenen van de wagen.

Beide verdachten ontkennen betrokkenheid bij de moordaanslag. Zij wijzen op meerdere getuigen, die spreken over twee getinte mannen met krullen. Zelf zijn ze niet getint en kalend. Volgens het OM zijn getuigen mogelijk beïnvloed door de Duitse politie, die snel na het incident een signalement van de daders had vrijgegeven.

De gebruiker van de VW Polo wordt ook verdacht van het schieten op een sportschool in Losser. Getuigen en deskundigen zeggen hem te herkennen aan zijn loopje. Ook werd een andere auto die bij hem in gebruik was, een zwarte BMW, na de beschieting gebruikt als vluchtauto. Bij de aanslag werd hetzelfde wapen gebruikt als bij de liquidatiepoging van advocaat Schol. Tijdens de beschieting was nog een sporter bezig, vier kogels werden afgevuurd. Justitie stelt dat daarom een leven op het spel gezet is.

Extreem hoge eis

De verdediging van de verdachten stelt dat het absurd en verwerpelijk is dat Schol neergeschoten is. "Omdat hij zijn werk deed, misschien wel te goed zijn werk deed." Ze willen niet bagatelliseren wat er gebeurd is. "Maar onze cliënten hebben het niet gedaan."

Verder vinden ze het vreemd dat één van de verdachten door het OM bezocht is in de gevangenis, met de vraag of hij wil vertellen wie achter de moordaanslag zit, in ruil voor bescherming. "Maar nu hij dat niet heeft gedaan, krijgt hij in ruil een extreem hoge strafeis van 23 jaar om de oren."

Verder wijzen de advocaten nogmaals op de getuigen die spreken over getinte daders. Ook zit er naast het dna van hun cliënten, ook dna van minimaal één onbekende in de wagen. "En er zitten sporen van anderen op de projectielen, die op de de crimescene zijn teruggevonden." Volgens de verdediging betekent dat het gebruikte wapen dus rouleerde in een criminele groepering. "Dat telkens hetzelfde wapen is gebruikt, zegt dus niet dat het telkens dezelfde schutter is." Vervolgens stellen de advocaten zich hardop de vraag: "Wie pleegt er nou een moordaanslag met z'n eigen auto? Onze cliënt niet."

Makelaar des doods

Beide verdachten hebben in de optiek van het OM gehandeld in opdracht van een sportschoolhouder, wiens faillissement was afgewikkeld door doelwit Schol. De sportschoolhouder was het oneens met de handelswijze van de advocaat, die vervolgens het veld zou moeten ruimen. Justitie zegt dat de sportschoolhouder een tussenpersoon heeft ingezet, om de uitvoerders te regelen. De tussenpersoon wordt aangeduid als 'makelaar des doods'.

Deze 'moordmakelaar' zou eerst de advocaat hebben laten volgen, om het privéadres te achterhalen. Dat blijkt uit informatie van de geheime dienst van de politie. Daar is ook de info terechtgekomen dat de sportschoolhouder opdrachtgever is van beide aanslagen. De veronderstelde opdrachtgever en tussenpersoon zijn wel verdachten, maar lopen (vooralsnog) vrij buiten. Het onderzoek naar hen is nog niet compleet afgerond.

De rechtbank doet eind volgende maand uitspraak tegen de twee Hengelose verdachten.