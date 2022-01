Carnaval: Zwolle gelast af, Raalte verplaatst, Oldenzaal kijkt naar maart

Afgelopen week staken de zeven Raalter carnavalsverenigingen de koppen bij elkaar. “We hebben de persconferentie afgewacht, maar met deze sluitingstijden van de horeca is carnaval in februari gewoon niet haalbaar,” legt Venema uit.

Anderhalve meter, placering en sluitingstijden

Diezelfde redenering hebben de Zwolse carnavalsverenigingen. “We kunnen alleen een volwaardig programma organiseren zonder 1,5 meter en placering en met een minimale sluitingstijd van 00:00 uur,” staat in een statement van de carnavalsverenigingen. Ook in Zwolle is gekeken naar het verplaatsen van het evenement, maar daar zonder succes.

“Hierbij hebben we diverse overwegingen afgewogen, zoals andere evenementen die gepland staan in Zwolle, de belangen van de horeca, de voorbereidingstijd, draagvlak, geldende coronamaatregelingen, perspectief op verdere versoepelingen, enzovoort."

"Dit alles juist met de intentie om het carnaval en haar originele tradities te behouden voor de lange termijn. Helaas hebben we samen moeten concluderen dat er in 2022 geen volwaardig (alternatief) carnaval mogelijk is.”

Oldenzaal: seizoen verplaatsen naar maart

In Oldenzaal wordt gekeken of het feest begin maart gehouden kan worden. “Met als doel om het carnavalsweekend, de Dree Dolle Daag’n, te laten plaatsvinden vlak voor Pasen”, schrijft Bert Kock van de Kadolstermennekes. “Komende weken verkennen we, in afstemming met onze zusterverenigingen uit de rest van Noord-Oost Twente en met de diverse gemeentes, of we handen en voeten kunnen geven aan deze ambitie.”

Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal (Foto: René Wolf)

De Kadolstermennekes gaan ervan uit dat de coronamaatregelen in maart en april het mogelijk maken om een ouderwets carnaval te organiseren. “Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan bekijken we op dat moment wat er wel mogelijk is.”

'Ze zeiden letterlijk dat ze geen beren op de weg zagen'

In Raalte en buurtdorpen wordt nu onderzocht hoe het carnaval in mei gestalte moet krijgen. “We hebben een overleg met de gemeente gehad, dat lijkt akkoord. Ze zeiden letterlijk dat ze geen beren op de weg zagen, maar een definitieve ‘go’ hebben we nog niet gehad”, vertelt Venema.

Navraag bij de achterban van de zeven Sallandse carnavalsverenigingen, leert de carnavalisten dat er ook animo voor het feest in mei is. “De Sökkestoppers uit Heino hadden in mei al een groot jubileumfeest gepland in de sporthal. Daar haken we natuurlijk graag bij aan.”

Prins Bram (links) en adjudant Rutger van de jubilerende Sökkestoppers uit Heino (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Kleinschalige activiteiten door laten gaan

In Raalte en Heino lijken de optochten in mei dus al bijna zeker, in andere dorpen (Nieuw Heeten, Heeten, Broekland) wordt dat nog onderzocht.

“Ook hebben we bij de gemeente de vraag neergelegd of we in mei een traditionele sleuteloverdracht kunnen doen”, aldus Venema.

En in februari? Venema: “We denken er aan om de kleinschalige activiteiten die wel mogelijk zijn door te laten gaan. Bijvoorbeeld het traditionele ziekenbezoek.”

Slagharen

Begin deze maand besloten de Turftrappers in Slagharen al om carnaval te verplaatsen. Gekozen is voor het weekend van 13 tot en met 16 mei.