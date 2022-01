De rioolwater-revolutie begint mogelijk in Zwolle

De Smart Energy Hub, zoals de opstelling heet, staat bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Steinfurtstraat in Zwolle. De pure zuurstof die vrijkomt bij het scheiden van de elektriciteit ging voorheen verloren, maar dat is zonde.

Gouden idee

Bij het zuiveren van rioolwater is veel zuurstof nodig en het blijk eigenlijk heel onrendabel om dat 'gewoon' uit de lucht te halen. In de lucht zit slechts twintig procent zuurstof. Pure zuurstof gebruiken die is vrijgekomen bij elektrolyse is dan het gouden idee.

Als je niet beter weet, zou je het zo over het hoofd kunnen zien. De installatie is klein, maar zoals dat vaker gaat met innovaties, beginnen die klein en kunnen ze grote gevolgen hebben. Waterschapsbestuurder Marion Wichard verwacht er veel van.

Door deze innovatie bespaar je 50 procent energie bij het zuiveren Marion Wichard, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Landelijk zijn er 320 zuiveringsinstallaties waar dus de helft van de elektriciteitskosten bespaard kan worden. Dat kan wel een besparing van 5 euro per huishouding kunnen opleveren. Behalve de kostenbesparing door gebruik van pure zuurstof uit overtollige elektriciteit zou de zuivering ook een stuk sneller kunnen. Dat wordt ook onderzocht in Zwolle,

Dit is ontzettend belangrijk Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Klimaatminister Rob Jetten: "We willen de komende jaren veel meer duurzame energie gaan opwekken. Dat vraagt een veel zwaarder elektriciteitsnet. Dat kost veel geld én veel tijd. En dat laatste hebben we eigenlijk niet. Daarom zoeken we alternatieven zoals de wateropslag. Prachtig om dat in Zwolle zo te aanschouwen."