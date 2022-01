Overijsselse abortusklinieken tegen mogelijke afschaffing van verplichte bedenktijd

De Emmakliniek in Enschede en de abortuskliniek Stimezo in Zwolle zetten hun vraagtegens bij de mogelijke afschaffing van de verplichte bedenktijd voor een abortus. Een bestuurslid van Stimezo* ziet in de kliniek dat relatief veel vrouwen baat hebben bij die verplichte bedenktijd. "Er zijn veel mondige vrouwen die in de kliniek komen en exact denken te weten wat ze willen. En vervolgens hebben ze spijt omdat ze te snel hebben gehandeld."

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van voormalig Kamerlid Pia Dijkstra (D66) over het afschaffen van de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus.. Het voorstel – dat al een jaar geleden werd ingediend – wordt naar schatting door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

"De wettelijk verplichte bedenktijd van vijf dagen is onnodig betuttelend voor vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste ongewenst zwangere vrouwen heel goed hebben nagedacht of zij een abortus willen”, onderbouwt Dijkstra haar voorstel op de partijwebsite.

Maar onder de abortusklinieken in Nederland heerst verdeeldheid over het afschaffen van de wet. Het Zwolse bestuurslid vindt het onderzoek dat het ex-Kamerlid aanhaalt niet representatief. “Het onderzoek is uitgevoerd bij een beperkt aantal klinieken. Hierdoor vinden wij dat het geen representatief onderzoek is.”

Zelfbeschikkingsrecht

Cijfers kan het bestuurslid niet geven, maar in Zwolle maken ze met enige regelmaat mee dat vrouwen baat hebben bij de wettelijke bedenktijd. Vrouwen die, ondanks hun sterke overtuiging bij het kennismakingsgesprek, toch terugkomen op hun besluit.

"Er zijn veel aspecten die een vrouw kunnen beïnvloeden", legt het bestuurslid uit. Zo zijn partners het niet altijd eens met de keuze van de vrouw om de zwangerschap wel, of juist niet, af te breken of is er sprake van invloed uit het sociale netwerk. “Iedere vrouw is uniek en de sociale context waarin vrouwen leven, is heel divers. En het plegen van abortus mag natuurlijk nooit onder dwang gebeuren, want elke vrouw heeft zelfbeschikkingsrecht."

Emotioneel besluit

Een aantal abortusklinieken voelt zich dan ook gesteund door de huidige wettelijke bedenktijd, die ingaat op het moment dat vrouwen voor het eerst in de kliniek zijn geweest. “Helemaal bij de behandeling van een abortus in het tweede trimester. Dan is de zwangerschap al verder gevorderd en is de keuze om tot abortus over te gaan veel emotioneler. De besluitvorming duurt dan langer.” Het bestuurslid: "Wij zijn van mening dat een wet die goed in elkaar zit, niet veranderd moet worden."

Het is niet zo dat het bestuurslid vindt dat sommige vrouwen te lichtzinnig over abortus nadenken en beschermd moeten worden door de huidige wetgeving. “Ik denk dat vrouwen er altijd goed over nadenken of ze het willen. En het is onze taak om de vrouw daar zo goed mogelijk in te begeleiden."

Tijd nemen

"Er vinden 30.000 abortussen per jaar plaats. Er zijn veel mondige vrouwen die in de kliniek komen en exact denken te weten wat ze willen. En vervolgens hebben ze later spijt omdat ze te snel hebben gehandeld. Dit is gewoon iets waar vrouwen de tijd voor móeten nemen.”

* De identiteit van het bestuurslid is bij de redactie bekend. Die is behalve bij de abortuskliniek Stimezo in Zwolle ook strategisch adviseur van nog vier landelijke klinieken. Dat zijn de Emmakliniek in Enschede, het Vrelinghuis in Utrecht, Buitenzorg in Almere en de abortuskliniek Den Haag. Al deze klinieken zijn tegen het afschaffen van de verplichte bedenktijd.