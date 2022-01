Bewoner beschoten huis Nijverdal werd als juwelier eerder bedreigd en afgeperst

De Nijverdaller op wiens huis is geschoten, blijkt als juwelier meerdere malen aangifte te hebben gedaan van afpersing en bedreiging. Dat werd vandaag duidelijk op een rechtszitting tegen twee mannen uit Hengelo, die mogelijk bij de schietpartij betrokken zijn geweest. Gisteren openbaarde RTV Oost dat er een connectie is tussen de beschieting van het Nijverdalse huis en de moordaanslag op advocaat Schol.

De hulzen en kogels die bij het huis in Nijverdal werden gevonden, matchen met de munitiedelen die werden gevonden na de moordaanslag op advocaat Schol. Volgens justitie is bij de aanslagen hetzelfde wapen gebruikt. Na een beschieting van een sportschool in Losser werd eveneens munitie gevonden, die matcht met de delen in Nijverdal.

Voorverkenning

Ook denkt justitie dat één van de verdachten van de liquidatiepoging op Schol, tevens het huis in Nijverdal beschoten heeft. "Mogelijk zijn er voorverkenningen bij het huis gedaan", zegt de officier van justitie. Die stelt dat op verschillende dagen de telefoon van de verdachte masten aanstraalt in de buurt van het huis. "Na de beschieting is hij daar nooit meer geweest." Ook is in stiekem gemaakte geluidsopnames te horen dat hij het met een medeverdachte heeft over 'dat in Nijverdal'.

Juwelier

RTV Oost sprak gisteren met de bewoner van het Nijverdalse beschoten huis, die destijds stond te trillen op de benen en ook nu weer geëmotioneerd was. "Alles komt weer boven." Wat hij niet vertelde, was dat hij al drie keer eerder aangifte had gedaan. Hij voelde zich bedreigd en werd afgeperst, omdat hij volgens justitie meerdere juwelierszaken bezit. "Een van die zaken was eerder overvallen."

Ook vertelde de bewoner tegen RTV Oost dat er geen beschadigingen waren door de beschieting bij het Nijverdalse huis. Maar op de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er een kogel in de autodeur werd gevonden. Ook lagen er projectielen op het gazon. De juwelier ging er vanuit dat degene die hem had bedreigd "loopjongens had gestuurd", heeft hij tegen de recherche gezegd. De buurman heeft zeven schoten gehoord.

Klussen voor geld

De beschieting van het huis was in de zomer van 2019. In oktober is met hetzelfde wapen geschoten op een sportschool, in november werd geprobeerd om met het pistool advocaat Schol van het leven te beroven.

"Die klussen zijn uitgevoerd in ruil voor geld", zegt het OM. Die neemt de verdachten met name kwalijk dat met de moordaanslag op advocaat Schol de "rechtstaat in het geding" werd gebracht. Tegen de verdachten zijn celstraffen geëist van 18 en 23 jaar cel. "Een mensenleven is in hun ogen niets waard."

Wie de opdrachtgever zou zijn van de beschieting van het Nijverdalse huis, is niet bekend gemaakt.