Edwin wordt thuis bedreigd vanwege zijn publicaties: ‘KvK gooit privégegevens op straat’

Dat je niet altijd zelf de macht over je gegevens hebt, blijkt wel uit het verhaal van een journalist uit onze provincie. Via de Kamer van Koophandel lagen zijn privégegevens op straat, met ernstige bedreigingen en intimidatie op zijn thuisadres als gevolg.

Het voorval gebeurde in 2021, maar nog steeds hangen er camera's van PersVeilig bij zijn huis en heeft hij een rechtstreeks lijntje met de meldkamer. Edwin (gefingeerde naam, echte naam is bij redactie bekend), wil alleen zijn verhaal anoniem doen ter bescherming van zijn naasten.

Het waren angstige momenten voor Edwin toen hij plotseling tientallen telefoontjes kreeg van mensen die het niet met zijn publicaties eens waren. "Toen stond er in het donker even later ook een persoon op de oprit, dat is confronterend en angstig. Blijkbaar gingen er ook foto's rond van mijn huis in een Telegramgroep".

Doxing is het publiceren van iemands privégegevens met als doel intimidatie en bedreiging. Veel van die gegevens kunnen kinderlijk eenvoudig worden achterhaald via de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Zo hadden verschillende ministers de afgelopen periode demonstranten aan de deur. Zowel CDA-minister Hugo de Jonge als D66-minister Sigrid Kaag werden aan de deur bedreigd. Vorig jaar kreeg een aantal opiniemakers stickers op hun deur van Vizier op Links.Binnenkort zal doxing bij wet strafbaar worden gesteld via het strafrecht met een maximumcelstraf van een jaar. De registers van het Kadaster en de Kamer van Koophandel (KvK) bestaan al ruim een eeuw. Beide instellingen moeten volgens de wet verplicht persoonsgegevens registeren en openbaren bij aanvraag. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, noemt het 'wetgeving uit de tijd van het papier'. "Uit een tijd dat internet en zoekmachines niet bestonden."

Gegevens ongevraagd op straat

Edwin is bepaald geen digibeet en had lang geleden al uit voorzorg al zijn persoonlijke gegevens van het internet gehaald. "Maar via het register van de Kamer van Koophandel zijn ze achter mijn adres gekomen. Die gegevens kan ik niet verbergen, ik ben ZZP-er. Als ik met postadres geregistreerd wil staan, dan kan ik gegevens verbergen, maar dat kost €300,- per jaar. Alleen daarvoor ga ik dat niet doen", zegt Edwin.

Hij maakt zich er nog steeds boos over. "Wat ik erg vind is dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid neem om mijzelf digitaal te beschermen, maar dat een instelling als de Kamer van Koophandel mijn gegevens op straat gooit."

Data nooit echt gewist

Het probleem is al jarenlang bekend en nog steeds niet opgelost. Het maakt journalisten, politici, politiemedewerkers, artsen, opiniemakers en anderen bezorgd. "Het is schandalig dat er nu pas over gesproken wordt. Ik begrijp dat als het politici zelf raakt, er wat aan gedaan wordt. Maar het is geen nieuw fenomeen."

Edwin heeft zich verdiept in hoeverre je gegevens en alles wat je op internet hebt geplaatst later terug te vinden is. "In principe is alles wat je ooit op internet gezet hebt, weer te vinden. Zogenaamde way-back machines kunnen eerder gewiste pagina's weer tevoorschijn toveren. Deze machines kopiëren als het ware de internetpagina's als ze online staan en slaan die op in een archief. Zodoende is datgene wat je wist, nooit echt gewist", zegt Edwin.

Mensen zien de noodzaak van privacy niet, totdat het later misgaat. Dave Borghuis, privacy voorvechter

'Omgekeerde wereld'

En dan hebben de daders of criminelen volgens Edwin nog een voordeel. "Ze kunnen via een VPN (een beveiligde verbinding red.) en gebruikmakend van het TOR netwerk (het darkweb) anoniem hun bedreigingen uitten zonder sporen achter te laten. Dat is toch de omgekeerde wereld?"

Dave Borghuis uit Enschede was al ver voor het internet tijdperk bezig met het versleutelen van software. Hij is een groot voorvechter van privacy en organiseert o.a. privacy evenementen. "Het is echt belachelijk dat de gegevens van de kamer van Koophandel eenvoudig te verkrijgen zijn", zegt Borghuis.

Om zich heen ziet hij dat burgers nonchalant met het internet en de computer omgaan. "Mensen zien de noodzaak van privacy niet, totdat het later misgaat."

Tips van Borghuis: