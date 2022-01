Drie Hengelose scholen doen mee aan groot project 'luchtreiniging in de klas'

Een luchtfilter in de Wilbertschool in Hengelo (Foto: Brenda Stassen)

De Hengelose onderwijsinstelling Symbio doet mee aan een groot project van de Technische Universiteit Eindhoven, dat erop gericht is luchtreinigingsapparaten in scholen te plaatsen. Doel is te kijken of het aantal coronabesmettingen afneemt. Bij drie van de Symbio-scholen in de gemeente Hengelo zijn begin deze maand luchtfilters geplaatst.

Symbio heeft negentien scholen in Hengelo en is daarmee de grootste basisschoolkoepel in de gemeente. Bij drie van die negentien is begin deze maand een luchtfilter geplaatst: De Bleek in Beckum en De Hunenborg en de Wilbertschool in Hengelo. Volgens bestuurslid Herman Soepenberg van Symbio is al te zien dat het aantal besmettingen op twee van de drie (Wilbertschool en De Bleek) beduidend lager is. "Het is nog niet met zekerheid te zeggen, dat het komt door die filters. Maar we houden het natuurlijk wel in de gaten."

'Op grote schaal uitrollen'

Bert Blocken is specialist luchtzuivering en verbonden aan de TU Eindhoven. Samen met onder meer de bekende Belgische viroloog Marc van Ranst heeft hij het project luchtreiniging in de klas opgezet. "We zijn gestart met een soort systeemproef", legt Blocken uit. "We willen op vijftig Belgische en vijftig Nederlandse scholen een luchtreinigingssysteem plaatsen om te kijken of het aantal besmettingen daalt. In de hoop dat uiteindelijk de overheid haar taak op zich neemt om dit systeem op grote schaal uit te rollen."

De scholen die meewerken moeten de komende maanden het aantal coronabesmettingen bijhouden, zowel in de klassen waar de luchtzuiveringsapparatuur wordt geplaatst als in klassen waar dat niet het geval is. Hierbij hoeven geen namen van besmette docenten of leerlingen te worden gegeven. Daarnaast zullen de onderzoekers de hoeveelheid virusdeeltjes in de klassen meten.

De Technische Universiteit Eindhoven was eind vorig jaar ook betrokken bij het plaatsen van filtersystemen op basisscholen in Staphorst. Destijds was het aantal corona-besmettingen in Staphorst erg hoog. Begin november werden de systemen geplaatst, een maand later bleek het aantal besmettingen zienderogen te zijn gedaald. Het project in Staphorst staat los van het nieuwe onderzoek van Blocken en Van Ranst.

Drie maanden geleden werden de luchtfilters geplaatst in de scholen in Staphorst. Volgens directeur Jan Kuijers van de Koning Willem -Alexanderschool bevalt het tot nu toe prima. Er zijn nauwelijks besmettingen op de school en áls die er al zijn, zijn die meestal terug te voeren naar een familielid van de leerling. Het systeem werkt op een tijdklok; 's morgens om 8.00 uur aan, eind van de middag weer uit, zodat het systeem altijd werkt als er iemand binnen is.

Op de site van 'luchtreiniging in de klas' heeft Blocken een filmpje gezet waarin hij het belang van luchtfiltersystemen uitlegt. "Ik hoop dat we niet weer gaan wachten op een volgende pandemie en ons weer compleet laten verrassen", zegt hij daarin onder meer. Verder laat hij zien hoe de systemen werken en wat de (financiële) voordelen zijn ten opzichte van hele klimaatbeheersingssystemen.

'Al jaren in het geding'

Via zijn netwerk in de onderwijswereld kreeg Herman Soepenberg te horen van het initiatief in Eindhoven. "Luchtkwaliteit op scholen is al jaren in het geding", zegt hij. "Toen ik hiervan hoorde heb ik actie ondernomen. Iedereen is er natuurlijk bij gebaat als corona ingedamd kan worden en als het daadwerkelijk resultaat heeft, kunnen we kijken of het op meer van onze scholen toegepast kan worden."

In totaal zijn op de drie scholen 27 luchtfilters geplaatst. Op de vraag wat het kost: "De investering is een tiende van wat je kwijt zou zijn aan een klimaatbeheersingssysteem voor een school, dus reken maar uit."

Volgens een woordvoeder van de gemeente Hengelo is de gemeente heel benieuwd naar de resultaten van het onderzoek dat nu loopt. "We zijn bezig met een integraal huisvestingsplan. Dan heb je het over een plan dat vele jaren zal bestrijken. Dan is het belangrijk om te weten wat je moet doen als bijvoorbeeld sprake is van nieuwbouw, isolatie of het vervangen van een dak. Ga je dan tonnen, misschien wel miljoenen, uitgeven aan klimaatbeheersingssystemen of volstaan dergelijk zuilen? Dat is een interessante afweging."

Het bedrijf PlasmaMade in Staphorst was vorig jaar betrokken bij het plaatsen van de luchtfilters op de scholen in Staphorst. In de zomer van vorig jaar was het bedrijf ook betrokken bij een proef met de wielerploeg van Jumbo-Visma. De bus van de wielerformatie werd volgestopt met testapparatuur. Op elke stoel werd op hoofdhoogte een verstuiver die waterdamp kan verspreiden geplaatst, die simuleren de renners in de bus. Plan was om te zorgen dat het systeem, als het bleek te werken, ook tijdens de Tour de France gebruikt zou worden.

Ook de schaatsploeg

De tijd bleek uiteindelijk te kort om de bus voor de Tour van vorig jaar uit te rusten met aircleaners, maar volgens een woordvoeder van het bedrijf zijn die wel geleverd voor plekken waar veel mensen samenkwamen tijdens de Tour de France, zoals eetzalen en medische ruimtes. Ook bij de schaatsploeg van Jumbo-Visma werden aircleaners uit Staphorst afgeleverd.

Volgens een woordvoerder van PlasmaMade staat het Staphorster bedrijf bij het project van de TU Eindhoven aan de zijlijn en speelt het geen actieve rol daarin. "We zijn op afstand betrokken, als leverancier. We hebben intussen ook geleverd aan bijvoorbeeld scholen, kerken en sportscholen. En we blijven natuurlijk bezig met onderzoeken en ontwikkelen."

Volgens de woordvoerder is er nu ook beweging vanuit Den Haag. Het ministerie van Onderwijs laat weten 150.000 euro beschikbaar gesteld te hebben voor de aanschaf van de filters in Staphorst.