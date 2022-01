Protest bij gemeentehuis Raalte voor meer plekken voor woonwagens: "Wie de langste adem heeft, gaan we zien"

"Goedemorgen", lacht Pieter Spijkerman als hij vanmorgen de deur van zijn caravan open doet. Hij slaapt al acht nachten op de parkeerplaats van het gemeentehuis. "Er is bekend dat er een lijst van 26 gegadigden is hier in Raalte. Die willen allemaal een plekje bemachtigen voor een woonwagenplaats."

Concrete belofte op papier

In de gemeente Raalte zijn op dit moment totaal 28 plaatsen waar woonwagens mogen staan. "Volgens onze telling zijn dat er 24", zegt Spijkerman. "Een 'kampje' vind ik niet onder de woonwagens vallen. Daar staan gewoon vier huizen op, dat zijn geen standplaatsen meer."

De afgelopen week hebben er meermaals gesprekken tussen de actievoerders en de gemeente plaatsgevonden, maar tot een concrete oplossing heeft dat niet geleid. "Wij willen gewoon een concrete belofte op papier", aldus Spijkerman. "Zwart op wit."

Spijkerman zelf woont in een huurhuis in Raalte, tot hij een standplaats krijgt. Maar zo'n huis is eigenlijk niks voor hem, zegt hij. "Ik ben geboren en getogen in een woonwagen. In een huis leven is toch heel anders dan in een woonwagen. Wij zijn die vrijheid gewend, we staan er gemoedelijk met hele goede vrienden en familie. Dat is heel anders wonen dan in een rijtjeshuis."

'We hebben gewoon te weinig plekken'

Verantwoordelijk wethouder Wout Wagenmans erkent dat Raalte een tekort aan woonwagenstandplaatsen heeft en zegt te begrijpen dat er mensen in actie zijn gekomen. "Ja, ik begrijp het wel. Mensen zoeken een vaste plek ergens op een woonwagenkamp, dicht bij hun familie."

"We hebben gewoon te weinig plekken. We hebben afgesproken, we zijn al een aantal jaar met ze in gesprek, om te kijken of bij nieuwbouwwijken plekken kunnen inrichten. Maar dat kost wel tijd."

Wethouder Wout Wagenmans (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

"Gelukkig hebben de mensen die hier nu op de parkeerplaats staan, wel een dak boven hun hoofd. Maar ze willen gewoon bij hun familie zijn en dat hebben ze al een aantal keer uitgesproken," zegt Wagenmans. "Daar hebben we ook begrip voor."

'We kunnen het heel lang volhouden'

Hoe lang Spijkerman en zijn medestanders nog op de parkeerplaats van het gemeentehuis blijven staan? "We kunnen het heel lang volhouden. Zoals je ziet zitten we allemaal gewoon in een caravannetje. Dat is onze cultuur, dat zijn wij gewend. Wie de langste adem heeft, gaan we zien."