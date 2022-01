Cor P. terug in Nederland na mislukte ontsnappingspoging naar Dominicaanse Republiek

RTV Oost had al meerdere malen contact met een inwoner van de Dominicaanse Republiek, die meldde dat Cor P. daar rondliep. Op 4 januari werd P. door twee mannen op een scooter beschoten. Hij overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond en werd gearresteerd.

Moord Kuut

P. wordt er samen met drie andere 'tattookillers' van verdacht in 2009 Enschedeër Onno Kuut van het leven te hebben beroofd. Kuuts lichaam werd in een ondiep graf in Hoek van Holland gevonden. Hij was zwaar toegetakeld.

De Enschedeër is waarschijnlijk omgebracht omdat hij teveel wist over de vermeende daden van de 'tattookillers'. Die groep mannen wordt door het OM gezien als een groep huurlingen, die hebben gemoord in opdracht. Kuut was één van hen. De leden zouden gekenmerkt worden door eenzelfde tatoeage op de rug met Chinese karakters.

Eerdere veroordeling

Cor P. is eerder veroordeeld voor een mislukte moordaanslag op een Amsterdammer. Volgens bronnen in het criminele milieu was hij ook de opdrachtgever voor een granaataanslag in Enschede. In het huis waar destijds één van de oprichters van motorclub Satudarah verbleef, ontplofte een granaat.

Volgens dezelfde bronnen zou hij ook een moord hebben verordonneerd op het inmiddels overleden Satudarah-kopstuk Etou's Belserang.

Kijk hier de documentaire die RTV Oost-misdaadverslaggever Tom Meerbeek in 2018 over Kuut maakte: