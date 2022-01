Hoe een betrokken docent de basis vormde voor Daniëls succesvolle start-up tegen pesten

Het begint met een duw na gymles. Daniël zat in groep vijf en kan zich het moment nog goed herinneren. "Mensen om me heen deden niks. Dat vond ik misschien nog wel het lastigste." Op zowel de basis- als middelbare school blijft hij met pestgedrag geconfronteerd worden. "Ik werd buitengesloten en stond er alleen voor. Daardoor veranderde ik zelf van gedrag en werd me heel bewust van hoe ik me gedroeg."

Daniël ontmoet mevrouw Jans op z'n oude middelbare school:

Op de voetbalclub worden de pesterijen zelfs fysiek. Tijdens trainingen kan Daniël regelmatig op een flinke natrap rekenen. Dan komt de spreekwoordelijke druppel. "Ik had een blessure en kon niet meevoetballen, maar wilde er wel bij zijn. Dus toen ging ik keepen. Maar elke keer dat iemand scoorde, kreeg ik een trap op m'n enkels. Dat ging me te ver." Hij geeft er op dat moment niet aan toe en maakt de training af.

Hij bespreekt het thuis en vlucht naar eigen zeggen niet weg. Maar de eerstvolgende training is het volgens Daniël direct weer 'raak'. Het is genoeg geweest. Hij belt z'n opa op en neemt afscheid van het voetbalteam. "Ik had heel goede steun van thuis. Dat heeft me heel erg geholpen."

Mevrouw Jans

Maar ook op school biedt hulp zich aan. Z'n docente Nederlands, mevrouw Jans, begint een gesprek. "Ze stelde de juiste vragen en bood een luisterend oor. Dat hielp heel erg om stappen te zetten. Ik heb mezelf nooit als slachtoffer gezien en was altijd bezig met wat ik zelf kon doen. Maar het is wel fijn als iemand je daarbij kan helpen. Iemand die je kan begeleiden. En dat deed mevrouw Jans voor mij."

"Je ziet dat een leerling niet lekker in z'n vel zit", blikt Marcia Jans, docente op het CSG Reggesteyn in Nijverdal, terug. "Dan vraag je gewoon eens hoe het gaat en dan hoop je op een open reactie. Ik vind het sowieso belangrijk dat je goed contact hebt met je leerlingen en dat je weet wie er bij je in de klas zitten. Niet alleen de namen, maar ook de personen erachter."

Mevrouw Jans heeft een grote rol gespeeld. Daniël de Vries

'Voor het eerst ging het goed met me'

Na de middelbare school gaat Daniël Technische Bedrijfskunde studeren aan de Universiteit Twente. Daar beginnen de puzzelstukjes na al die jaren beetje bij beetje op z'n plek te vallen. "Voor het eerst ging het gewoon goed. Toen ging ik nadenken waar dat door kwam en besefte me dat mevrouw Jans daar echt een grote rol in heeft gespeeld."

Een toevalstreffer, zo noemt hij het zelf. Had de 23-jarige Nijverdaller op een andere school of in een andere klas gezeten, dan had z'n leven er misschien heel anders uitgezien. En dat is volgens hem nou net niet de bedoeling. Want elke leerling zou terecht moeten kunnen bij een mevrouw Jans. "Het moet de norm zijn dat leerlingen mensen om zich heen hebben met wie ze dat gesprek aan kunnen gaan."

Succesvolle start-up

De start-up WellBased werd geboren: een pakket aan trainingen waarin verschillende thema's worden behandeld. Leerlingen gaan met sociale en persoonlijke vaardigheden aan de slag, leren zichzelf beter kennen en daardoor ontstaat er meer wederzijds begrip.

"In februari 2021 ontstond dit idee en eerst ging ik met een vriend zelf voor de klas staan. We bespraken de thema's 'jezelf leren kennen' en 'feedback geven'." Al snel zag Daniël het effect. "Ik kreeg door dat een leerling gepest werd. Het enige wat ik kon doen was het vertellen aan de mentor, maar daarna liep ik de school weer uit. Ik vond dat mentoren en docenten zelf die ervaring met leerlingen moesten hebben, ze moesten zelf deze training geven."

Jongen, je hebt het helemaal zelf gedaan. Marcia Jans, docente Nederlands

Afgelopen zomer kwam de doorbraak. Er werd een model ontwikkeld waardoor ze docenten met weinig voorbereidingstijd toch zo'n training konden laten geven. "Dat was heel belangrijk, want docenten zijn al druk genoeg." Het idee sloeg aan en inmiddels worden de trainingen van WellBased op zes scholen gebruikt en heeft het bedrijf een investering van twee ton binnen. "Het is heel hard gegaan."

'Elkaar blijven zien'

Allemaal met dank aan mevrouw Jans. Zelf noemt ze het 'onwerkelijk' dat ze onbedoeld zoveel betekend heeft voor haar oud-leerling. "Als je hoort dat het zo'n impact op hem heeft gehad, dan wuif je dat in eerste instantie weg. En nog steeds denk ik: jongen, je hebt het helemaal zelf gedaan. Als het er niet in had gezeten, was het er ook niet uitgekomen."

Maar, zo weet ze uit eigen ervaring, oog hebben voor je leerlingen kan het verschil maken. "Praten blijft belangrijk. Je moet als docent geen dingen negeren. Elkaar blijven zien, luisteren en even die ene leerling aandacht geven."

Die filosofie heeft Daniël gevormd tot wie hij nu is. Sinds kort woont hij in Utrecht en inmiddels heeft 'ie z'n draai helemaal gevonden. "Ik weet precies wat ik wil met m'n leven, ik weet waar ik voor sta en ik weet wie ik ben. Daar ben ik heel trots op."