Isala roept via krantenadvertentie oud-patiënten van Wildschut op zich te melden

Om zoveel mogelijk mensen die ooit zijn behandeld door dokter Wildschut te bereiken, plaatst Isala Ziekenhuis in Zwolle een grote advertentie in een onder meer Trouw en het Reformatorisch Dagblad. Dokter Jan Wildschut, van het toenmalige Sophiaziekenhuis, gebruikte in de jaren tachtig en negentig eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels zijn bijna vijftig nakomelingen bekend, maar mogelijk zijn er nog meer.

De inmiddels bekende nakomelingen van Wildschut, verenigd in de Groep Wildschut, willen het liefst dat Isala de patiënten van toen actief benadert. Maar volgens Isala is het juridisch niet mogelijk om al die patiënten zelf een brief te sturen. Met de oproep in de kranten hoopt het ziekenhuis zoveel mogelijk mensen over de streep te trekken alsnog contact op te nemen.

Hulp en informatie

Het gaat er niet alleen om vast te stellen of er wellicht nog meer donorkinderen zijn verwekt door Wildschut, maar meer nog om de patiënten van toen en hun nakomelingen hulp en informatie te kunnen bieden, zegt Isala. Uit een extern onderzoek is gebleken dat Wildschut mogelijk op vrij grote schaal heeft gerommeld met sperma, een schokkende boodschap voor iedereen die in die tijd met hem te maken had.

In de advertentie staat daarom onder meer: Het Isala Ziekenhuis realiseert zich dat de uitkomsten van dit rapport vragen en emoties omtrent afstamming kunnen oproepen bij u als ouder(s), maar ook bij uw kind(eren). Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en te begeleiden, wil het Isala Ziekenhuis graag met u in contact komen.

In de media zijn al veel artikelen verschenen over de praktijken van dokter Wildschut, ook heeft Isala daarin zelf meerdere keren aan ouderparen de oproep gedaan om zich te melden. Maar daarmee is nog niet iedereen bereikt, denkt Isala. Met een advertentie in landelijke christelijke dagbladen hoopt Isala ook de mensen te bereiken die de berichten in andere media tot nu toe hebben gemist.

Vertrouwelijk

Wie vragen heeft over de behandelingen in het Sophiaziekenhuis kan contact opnemen met het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer 088 624 23 55 of mailen via berichtfertiliteit@isala.nl. Isala verzekert dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Mensen die er tegenop zien contact op te nemen met het ziekenhuis maar wel vragen hebben kunnen zich ook melden bij de eigen huisarts of bij het Fiom.