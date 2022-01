Na jaren duidelijkheid in 'hoofdpijndossier': Enschede krijgt nieuwe moskee

De knoop is doorgehakt: Enschede krijgt een nieuwe moskee die plaats biedt aan maximaal 1500 gelovigen, waarmee het op piekmomenten een van de grootste moskeeën van Nederland wordt. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde maandagavond in met de plannen voor het nieuwe gebedshuis. Daarmee is er na bijna tien jaar van soebatten duidelijkheid in een van de grootste 'hoofdpijndossiers' in Enschede.

Protestacties van 'Rechts in Verzet', Pegida, die het terrein van de nieuw te bouwen moskee besmeurde met varkensbloed, omstreden geluidstesten voor de gebedsoproep en de Raad van State die de gemeente meermaals terugfloot; de komst van de nieuwe moskee in Enschede heeft de gemoederen de afgelopen jaren flink beziggehouden.

Nipte meerderheid

De gemeenteraad van Enschede stemde maandagavond voor de derde keer over de nieuwbouwplannen. Die plannen werden in december 2020 nog weggestemd door een meerderheid van de raad. Heikel punt voor veel raadsleden was toen de te verwachten verkeersdruk rondom de nieuwe moskee.

Dat driemaal scheepsrecht is, was niet bepaald vanzelfsprekend: er was in de stemverhoudingen maar een nipte meerderheid te vinden. Veel raadsleden hadden alsnog moeite met de verkeersafhandeling en de omvang van de nieuwe moskee.

De nieuwe moskee, onder de naam Turks Cultureel Centrum, wordt gebouwd op de hoek van de Kuipersdijk met de Wethouder Beversstraat in het zuiden van Enschede. De gebedsruimte biedt plaats aan maximaal 625 gelovigen. Tijdens de islamitische feestdagen mag de capaciteit groeien tot ongeveer 1500 mensen. Ook komen er een winkel en een horecazaak op het gebedsterrein, al mogen die faciliteiten alleen door moskeegangers gebruikt worden.

Financiering moskee

Het CDA, een van de grootste partijen in Enschede, stemde tegen. Volgens de partij is onvoldoende duidelijk hoe de moskee gefinancierd wordt. Ook vreest het CDA dat de gemeente moet opdraaien voor extra kosten die bij de bouw komen kijken.

VVD stemde eveneens tegen, omdat de partij het nieuwe gebedshuis te groot vindt. "Met alle verkeersgevolgen van dien." Democratisch Platform Enschede (DPE) sprak van 'volksverlakkerij' en veegde het plan ook van tafel.

DENK Enschede hekelde de houding van een aantal partijen. "Of zijn we vergeten dat we een aantal jaren geleden met miljoenen euro's FC Twente hebben gered?", vroeg raadslid Enes Sariakçe zich af.

Concreet plan

Voordat de bouw begint, wil de raad dat er een concreet plan ligt waarmee het parkeren voor bezoekers van de moskee ten allen tijde goed geregeld is. Dat amendement werd vanavond door een meerderheid aangenomen.