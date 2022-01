Het dilemma van carnaval in coronatijd: verplaatsen of niet?

Over precies een maand staat het carnavalsweekend op het programma. Niemand weet hoe de coronamaatregelen er dan uit zullen zien, daarom worstelen carnavalsverenigingen met de vraag: moeten we het carnavalsweekend verplaatsen? Het antwoord op die vraag verschilt per vereniging.

Voordat het carnavalsweekend aanbreekt is er nog één zogenaamd 'weegmoment' van het kabinet. Dan wordt bepaald of de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld, of niet.

Mocht dan toch blijken dat er carnaval gevierd kan worden, is het waarschijnlijk te laat om nog een optocht te organiseren. Daarover zijn de carnavalsverenigingen in Losser en Holten het eens. Maar op de vraag of het carnavalsweekend verplaatst moet worden, verschillen ze van mening.

Pinksteren

Bij carnavalsvereniging De Hoalthakkers wordt nog wel gewoon gewerkt aan de wagen, maar ze weten dat die dit jaar niet meer op de weg zal verschijnen. De vereniging heeft besloten om dit jaar geen carnaval te vieren. "Door corona kunnen wij de wagen niet maken zoals wij dat willen. Dus we hebben besloten om te zeggen: wij gaan geen optocht lopen", zegt Edwin Bijmholt.

Nu de horeca weer geopend is, lijkt er ook weer een kleine opening te zijn voor een vorm van carnaval eind februari. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil zo snel mogelijkheid weten wat er er mogelijk is. "Als de horeca opengaat, maar je nog geen evenementen mag organiseren, hoe doe je dat dan? Dat gaat wel spanningen oproepen, dus daar moeten we een route op bepalen." Bruls zegt komende week verder te praten met de burgemeesters en het kabinet over hoe duidelijkheid gegeven kan worden aan carnavalsverenigingen over wat er mogelijk is.

Daar denken ze in Holten anders over. "Wij gaan gelukkig voor het eerst in twee jaar weer carnaval vieren. Wij denken graag in kansen en mogelijkheden, niet in beperkingen. Dus wij gaan dit jaar voor het eerst, en hopelijk ook voor het laatst, carnaval vieren in het pinksterweekend", zegt Michel Nijenhuis van De Fienpreuvers.

'Charme is weg'

Bijmholt legt uit waarom hij kiest voor een optocht met Pinksteren. "Je haalt alle charme van carnaval weg. Carnaval hoort in februari of maart te zijn. April zou eventueel nog kunnen. Maar in juni? Dan loop je misschien wel met dikke pakken met 30 graden op straat. Dan is het niet meer te doen, vind ik."

"Je wil ook gewoon duidelijkheid geven", zegt Nijenhuis, als hij de keuze voor het pinksterweekend uitlegt. "We gebben in Holten een mooie optocht waar veel clubjes bij betrokken zijn. Die hebben maanden aan voorbereiding nodig om hun wagen te bouwen. Eind vorig jaar hebben we de duidelijkheid gegeven dat we sowieso een optocht gaan organiseren."

Of de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal doorgaat is nog niet bekend, zo zegt Bert Kock van de Kadolstermennekes. "We bekijken of we het volledige Carnavalsseizoen kunnen inpassen en verplaatsen naar de periode begin maart 2022. Komende weken verkennen we, in afstemming met onze zusterverenigingen uit de rest van Noord-Oost Twente en met de diverse gemeentes, of we handen en voeten kunnen geven aan deze ambitie. We gaan er daarbij wel vanuit dat de geldende coronamaatregelen in de maanden maart en april het mogelijk maken om een ouderwets carnaval te organiseren. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan bekijken we op dat moment wat er wel mogelijk is, binnen de dan geldende corona-maatregelen."

Toen er maanden geleden begonnen werd met het bouwen van wagens, gebeurde dat eigenlijk op de gok, legt Nijenhuis uit. "Door de maatregelen waren vooruitzichten voor eind februari niet rooskleurig. Dus we hebben met het prikken van de datum gemeend echt duidelijkheid te geven, zodat de bouwers vol gas door kunnen gaan met het bouwen van de wagens."

'All the way'

Het carnavalsweekend met Pinksteren gaat er in Holten precies hetzelfde uitzien als 'normaal'. "We willen echt een carnavalsweekendvieren zoals het hoort, dus all the way. Dus donderdag de sleuteloverdracht en door tot en met Rosenmontag. Ten slotte willen we dinsdag de sleutel weer teruggeven aan de burgemeester."

Niemand weet welke maatregelen er rond Pinksteren gelden. "Maar we zijn optimistisch", zeggen ze in Holten. "Dat moet ook. We verwachten dat het dan mooi weer is en dat we veel dingen buiten kunnen doen. Daardoor hopen we dat de maatregelen ook achterwege zullen zijn."

Ook in andere Overijsselse plaatsen worstelen ze met de carnavalsoptocht. In Zwolle is er dit jaar geen optocht, terwijl die in Raalte is verplaatst naar 22 mei.

"Maar 1 ding kunnen we wél zeggen: wij gaan ervoor zorgen dat we dan een fantastisch mooi carnavalsweekend hebben, linksom of rechtsom. We gaan er ook voor zorgen dat het op een veilige en verantwoordelijke manier gaat gebeuren."

'In de put'

In Losser is er weinig te merken van dat enthousiasme. "Ik voel me gewoon echt in de put", zegt Bijmholt. "Het is echt heel jammer. Je hoopt een wagen te bouwen en de straat op te kunnen, maar door al die dingen eromheen gaat het niet."