Roelof Bleker heeft de ambtsketen van Enschede om, nu nog een huis vinden

Roelof Bleker (54) is vanavond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Enschede. Met zijn arm in een mitella, vanwege een fietsongeluk, kreeg hij de ambtsketen omgehangen door zijn vrouw Els. Maar een woning vinden in de grootste stad van Overijssel is zo gemakkelijk nog niet. Het legt voor hem meteen het probleem van de krapte in de woningmarkt bloot: "We moeten flink gaan bouwen."

Op de dag van zijn installatie verhuisde Bleker van Culemborg naar Enschede. Een droomhuis hebben hij en zijn vrouw Els echter nog niet gevonden. "We zijn op zoek naar een huis, maar er is niet zo heel veel te koop. Ook Enschede moet flink gaan bouwen om die groeiende stad bij te benen en om mensen een kans te geven een woning te vinden."

Oale groond

Voor Bleker betekent het burgemeesterschap terug naar oale groond: hij was van 1994 tot 2001 raadslid in Enschede en werkte daarna acht jaar lang als wethouder in de stad. Hij vertrok in 2010 uit Enschede, om als dijkgraaf bij het waterschap en later als bestuurder bij de hogeschool in Utrecht te gaan werken.

"Het is een warm bad om in terug te keren", zei Bleker, die erkende dat de tijden veranderd zijn. "De polarisatie neemt toe en de kennelijk daarbij horende verharding van het maatschappelijke en politieke debat. Veel duidelijker dan tien jaar geleden zien we de impact die ondermijnende, vaak drugsgerelateerde criminaliteit."

Bleker wil als nieuwe burgemeester de wijk in, om met de inwoners te praten. Hij riep mensen die een bijzonder verhaal hebben op hem te mailen. "Ik hoop dat mensen die iets te vertellen hebben, die handschoen oppakken."

Wederopbouw Roombeek

Als wethouder van Enschede was Bleker verantwoordelijk voor de wederopbouw van de wijk Roombeek na de Vuurwerkramp. "Roombeek symboliseert de veerkracht die deze stad meermaals heeft getoond. We hebben van Roombeek weer een mooie wijk gemaakt na een enorme ramp", aldus Bleker. "Mensen in Roombeek zijn weer trots, ondanks wat ze hebben meegemaakt."

Bleker hoopt dat de coronapandemie op z'n retour is. "Niet terug naar het oude normaal, maar naar een beter normaal. Geen pas op de plaats, maar een stap vooruit. Dat past bij Enschede."