Treinuitval door ziekte en quarantaine: 'spitstrein' naar Deventer valt tijdelijk uit

Zowel de NS als Keolis, die onder meer de trein van Enschede naar Zwolle rijdt, zegt last te hebben van de oplopende besmettingscijfers. Veel treinpersoneel zit bovendien in quarantaine, omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Treinuitval

Vanaf 21 februari rijdt de trein van Den Haag Centraal met Deventer als eindpunt tijdelijk niet meer. Die trein rijdt met name in en rondom de spitsuren. "Door het hele land gaan er minder treinen rijden", zegt een woordvoerder van NS. "Wat je niet wil, is dat op een gegeven moment het verzuim of de quarantaine van mensen zo hoog oploopt, dat er treinen gaan uitvallen. Dat is onvoorspelbaar en vervelend voor een reiziger."

De NS benadrukt dat reizigers ondank de uitval straks nog altijd twee keer per uur de trein naar Deventer, met als eindpunt Enschede, kunnen pakken. "Maar check vooraf altijd even de reisplanner", luidt het advies.

Situatie bij Keolis

Keolis verzorgt in Overijssel de dienst van Enschede naar Zwolle en die van Oldenzaal naar Zutphen. "Onze treinen rijden nog gewoon volgens dienstregeling", zegt een woordvoerder. "We zien wel dat het aantal medewerkers met corona en quarantaine toeneemt. Tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot een aangepaste dienstregeling of rituitval."

Bij eerdere besmettingsgolven kreeg Keolis hulp uit Duitsland: zo sprongen medewerkers van zusterbedrijf Eurobahn bij.