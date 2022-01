Commerciële teststraat dicht na te weinig doorverwijzingen GGD: "Burger is de dupe"

COVIDTestNederland uit Hengelo is een van de commerciële teststraten die vandaag haar deuren gesloten houdt voor mensen die door de GGD worden doorgestuurd. "Er worden te weinig mensen naar ons doorverwezen", geeft directeur Mart Groenman als reden. "We hebben zelfs besloten om het hele weekend dicht te blijven. We zijn wel open voor mensen die komen voor een toegangstest."

Sinds woensdag helpen commerciële teststraten zoals COVIDTestNederland de GGD een handje bij het testen van mensen. Door de snel oplopende besmettingscijfers moeten mensen steeds langer wachten voor een test bij de GGD. "Woensdagochtend om acht uur stonden we klaar om mensen te testen in onze teststraten in Almelo, Hengelo en Enschede. Maar er kwamen nauwelijks aanvragen binnen."

Doorverwijzen

Volgens de Hengeloër was de afspraak dat personen die niet binnen 12 uur terecht kunnen bij een GGD-locatie, zouden worden doorverwezen naar een commerciële tester in de regio. "Omdat er nauwelijks mensen kwamen, gingen we op de site coronatest.nl kijken hoe lang de wachttijd was voor een afspraak. Op sommige momenten konden we pas drie dagen later in Hardenberg terecht. Dus er hadden veel meer mensen naar ons doorverwezen moeten worden."

Een belletje met Stichting Open Nederland (SON), de stichting achter de commerciële testers, bracht duidelijkheid. Groenman: "Bleek dat de GGD de wachttijd van 12 uur eenzijdig had aangepast naar 48 uur. Gisteren is dit omlaag gebracht naar 24 uur. Maar ook dat is voor ons niet goed genoeg."

ICT-problemen

Bestuursvoorzitter Pier Eringa van SON bevestigt tegen de NOS dat er problemen zijn. "We werken er doorlopend aan, maar ik kan nog niet zeggen wanneer het opgelost is. Ik heb er begrip voor dat testaanbieders in de tussentijd niet opengaan."

Een woordvoerder van GGD GHOR Nederland erkent bij de NOS dat het doorverwijzen van mensen naar commerciële teststraten niet goed gaat, maar hij wijt dit aan ICT-problemen. "Er moeten aanpassingen in de systemen worden gedaan, daar zijn we woensdag mee begonnen, maar het loopt nog niet zoals het moet. Er wordt nu met man en macht aan gewerkt, maar wanneer het is opgelost kan ik nog niet zeggen."

Wachttijden

Mart Groenman heeft ook gehoord dat ICT-problemen de reden zijn dat het doorverwijzen niet goed gaat. "Klinkt behoorlijk amateuristisch toch?", zegt hij.

Het echte probleem is volgens hem de tijd die de GGD hanteert voordat het mensen doorverwijst. "Wij hebben een plan gemaakt op basis van informatie die we kregen en daarin stond dat mensen die langer dan 12 uur moeten wachten op een test naar ons worden doorverwezen. De GGD hanteert nu een wachttijd van 24 uur. Dan is het voor ons niet interessant."

Vandaag en het gehele komende weekend houdt hij de deuren van de drie teststraten in Almelo, Hengelo en Enschede dicht voor mensen die door de GGD zijn doorverwezen. "Doodzonde dat het zo moet, want de burger is de dupe. Maandag kijken we opnieuw hoe de vlag ervoor staat."