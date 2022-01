Seizoen amateurvoetbal wordt volledig afgemaakt inclusief nacompetitie

Het seizoen in de A-categorie van het amateurvoetbal wordt volledig afgerond. De KNVB had meerdere keuzes, waaronder een half seizoen of bijvoorbeeld een kampioens- en degradatiegroep, maar de keuze is dus gevallen op het uitspelen van het volledige seizoen, met nacompetitie.

Daardoor eindigt het seizoen pas eind juni. De laatste speelronde van de reguliere competitie is in het eerste weekend van juni, daarna volgt de nacompetitie. Het seizoen wordt in zijn geheel opgeschoven. Eerst worden vanaf het weekend van 5 en 6 februari inhaalduels ingepland en half maart wordt dan gestart met de tweede seizoenshelft.

Risico

"Het gekozen scenario is positief ingestoken waarbij bewust een risico wordt genomen, net zoals in de andere sectoren in de samenleving gebeurt. Bij nieuwe of onvoorziene ontwikkelingen die het beoogde verloop van de competities in gevaar brengen, kan het bestuur alsnog ingrijpen. Het hoofddoel is en blijft om de competitie uit te spelen en de wens is om deze niet te veel op de schop gooien. De afgelopen twee seizoenen zat dat er vanwege corona niet in en dat maakt promotie/degradatie nu extra belangrijk om alle teams weer op het juiste niveau in te kunnen delen", laat de KNVB weten.