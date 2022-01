Schuilplek moet ervoor zorgen dat otters in binnensteden kunnen overleven

"Otters komen steeds vaker voor in binnensteden", zegt Zekhuis. Onder meer in de stadsgrachten van Zwolle zijn deze dieren al geregeld gezien. Ook in de bredere sloten in Zwolle-Zuid, waar veel vis zit, zijn otters gezien. Maar of ze zich er prettig en veilig vinden is de vraag. Door bijvoorbeeld loslopende honden willen otters nog wel eens verjaagd worden.

Zekhuis heeft samen met andere otterliefhebbers een verblijf ontworpen, waarvan hij denkt dat wilde otters het een fijne schuilplek zullen vinden. In het Natuurpark in Lelystad, waar otters in gevangenschap leven, is de otterholt al getest met goede resultaten. "We gaan er vanuit dat otters die in het wild leven dit minstens zo leuk zullen vinden."

Brede sloot

De otterholt is geplaatst in een brede sloot achter de woning van natuurliefhebber Wim Eikelboom. Vanuit zijn tuin heeft hij, net als zijn buren, zicht op de otterholt. Hij houdt vooral van wilde natuur aan het water langs de IJssel. "Tot mijn stomme verbazing is die otter hier ineens", vertelt hij.

Toen hij werd benaderd of de otterholt in het water achter zijn woning geplaatst kon worden, twijfelde hij geen moment. Hij gaat de otters elke dag in de gaten houden. Binnenkort wordt er ook een speciale camera opgehangen die gaat registeren welke dieren belangstelling tonen voor de otterholt.

De otterholt in Zwolle-Zuid is een proef. Als blijkt dat deze werkt, zullen er ook op andere plekken dit soort schuilplaatsen worden gemaakt.