Pedoactivist Nelson M. vraagt politiek asiel aan in Mexico, Marthijn U. afwezig bij strafproces

De rechtszaak wordt gehouden in de rechtbank van Rotterdam, maar geen van de verdachten is daarbij aanwezig.

Zoals RTV Oost vorige week meldde, heeft U. zijn huis in Hengelo verkocht en is hij met onbekende bestemming vertrokken. Volgens bronnen zou U. van plan zijn te vertrekken naar het buitenland. Daarbij zou het gaan om Ecuador of een ander Zuid-Amerikaans land.

Politiek asiel

Handlanger Nelson M. uit Lelystad heeft politiek asiel aangevraagd in Mexico. Volgens zijn advocaat Theo Hiddema verblijft de 37-jarige momenteel in dat land, zo liet hij vanochtend weten bij de start van het strafproces. Waar de derde verdachte, Norbert de J. eveneens uit Hengelo, zich ophoudt is niet bekend.

Procesverloop

Zonder de verdachten, maar in bijzijn van advocaten Hiddema en Sidney Smeets -die Marthijn U. verdedigt- bespreken de rechters vanochtend het strafdossier. In de loop van de middag maakt het Openbaar Ministerie waarschijnlijk de strafeis tegen het trio bekend. Op donderdag houden de advocaten hun pleidooi.

Verheerlijken pedofilie

Marthijn U. was jarenlang voorzitter van Martijn, een landelijk opererende vereniging die pedofilie verheerlijkte. Een seksuele relatie tussen minderjarigen en volwassenen zou volgens de leden mogelijk moeten zijn. Na tal van processen werd de fel omstreden pedoclub in 2014 door de Hoge Raad - het hoogste rechtscollege in ons land - ontbonden en verboden verklaard.

Na aanwijzingen dat de vereniging Martijn ondergronds werd voortgezet, was dat voor de Hengelose jurist Yme Drost aanleiding om bij justitie aan te dringen op nieuw onderzoek. Dat deed hij namens de stichting Strijd Tegen Misbruik van de oud-Glanerbrugger Marcel Jeninga.

Jeninga, die tegenwoordig in Duitsland woont, heeft de stichting ooit opgericht nadat zijn dochtertje was misbruikt door lustmoordenaar Geert B., destijds niet alleen veroordeeld voor de ontucht met Jeninga's dochtertje, maar ook voor de moord op de achtjarige Semiha Metin uit Deventer.

Pedo-handboek

Zo zou Marthijn U. samen met zijn 'geloofsgenoten' reclame hebben gemaakt voor een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen. Onder de leden van deze mailinglijst zou onder meer het beruchte pedo-handboek zijn verspreid.

In dit boek krijgen pedoseksuelen niet alleen tips hoe ze het best kinderen kunnen benaderen, maar krijgen ze ook adviezen hoe ze hun digitale en fysieke sporen, waaronder DNA, kunnen wissen. Vorig jaar stemde een meerderheid in de Kamer voor een verbod op dit pedo-handboek.

Doorstart

Marthijn U. ontkende destijds overigens tegenover RTV Oost met klem dat hij zijn oude activiteiten weer had opgepakt of dat er sprake zou zijn van een nieuwe pedofielenvereniging in oprichting.

Justitie concludeerde echter op basis van onderzoek dat er wel degelijk sprake zou zijn van een doorstart. Reden om drie oud-bestuursleden van de pedoclub Martijn deze week voor de rechter te dagen.

Omdat het gaat om een onderzoek door het zogeheten Landelijk Parket is het de rechtbank in Rotterdam die zich over de zaak buigt.

Zedenzaak

Parallel aan dit strafproces rond het voortzetten van de verenging Martijn loopt er overigens nog een ander justitieel onderzoek. Dat richt zich met name op U.'s levenspartner.

Deze partner werd in januari 2020 aangehouden nadat de politie in januari 2020 met groot machtsvertoon een inval in de woning in Hengelo had gedaan. Tijdens een tussentijdse rechtszitting maakte justitie bekend dat er bij die huiszoeking onder meer een kinderkamer zou zijn ontdekt, terwijl de twee mannen helemaal geen kinderen hebben.

Ook werden bij de huiszoeking allerlei seks-attributen in beslag genomen. Het OM gaat ervan uit het de bedoeling was om met deze spullen een misdrijf te plegen. Marthijn U. zelf is overigens geen verdachte in deze vermeende zedenzaak.

Opgelucht adem

In Hengelo haalde de buurt vorige week opgelucht adem toen duidelijk werd dat U. was verhuisd. Omwonenden hadden al meermalen bij de lokale autoriteiten aangedrongen op het vertrek van U.

Behalve dat ze bang waren voor hun eigen kinderen, vreesden ze ongelukken. Zeker nadat zich in het verleden geregeld opstootjes rond U.'s huis hadden voorgedaan, waarbij woedende pedohaters zich op de stoep hadden verzameld.

Ook werd de woning regelmatig met stenen bekogeld. U. heeft zijn ramen jaren geleden al laten vervangen door onbreekbaar polycarbonaat, maar bij één van de buren waren ook de ruiten al eens aan gruzelementen gegooid. Waarschijnlijk doordat onbekenden zich in het adres hadden vergist.

Ook drong een man in mei 2020 gewapend met een mes de woning binnen. Een logé van U. wist met een honkbalknuppel het steekwapen uit handen van de indringer te meppen.