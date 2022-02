Gebreide borsten: hét alternatief voor siliconen implantaten?

Lies begon zes jaar geleden met het breien van borsten, nadat een Amerikaanse vriendin haar wees op deze vorm van protheses. De reden om haar stichting te starten, was simpel. “Siliconen zijn zwaar en je draagt ze natuurlijk inwendig, met alle risico’s van dien.”

In de woonkamer van Lies staan her en der bakken met de protheses in alle maten. “We kunnen ze aanpassen aan de wensen van de patiënt”, vertelt ze. De protheses draag je in een gewone bh. "Ze zijn heel licht, omdat ze van stof zijn en daardoor krijg je ook geen klachten als rugpijn.”

Jarenlang is er al discussie of 'zwetende' siliconen borstimplantaten ziek kunnen maken. Bij zwetende implantaten gaan kleine stukjes van die protheses door je lichaam bewegen. Dat zou volgens sommigen op den duur voor gezondheidsklachten kunnen zorgen, zoals extreme vermoeidheid of spierpijn. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie vindt het gebruik van siliconen borstimplantaten nog steeds veilig en stelt dat er geen wetenschappelijk verband is gevonden tussen de klachten die vrouwen ervaren en de siliconen protheses.

Alternatief bieden

De Oldenzaalse wil met haar stichting een makkelijk alternatief bieden voor vrouwen. En dat doet ze niet alleen: ze wordt geholpen door vrijwilligsters die de borsten voor haar breien.

Een van die vrijwilligsters is Sannie Heinink (90). Ze woont in het woonzorgcentrum Molenkamp in Oldenzaal en sinds een aantal jaar helpt ze Lies met haar stichting. "Het is een priegelwerkje, maar wel een belangrijk priegelwerkje", vindt ze.

Ook Inge Kooijman, vrijwilliger bij het woonzorgcentrum, helpt mee. “Het is een mooi initiatief. Je maakt iets waar je echt anderen mee helpt. En het is eigenlijk heel simpel, het patroon is ook gewoon online te vinden.” Hoeveel borsten ze al gemaakt heeft, weet Inge niet. “Heel veel”, lacht ze.

Transgender

Lies is maar wat blij met haar vrijwilligers, omdat ze de vraag niet alleen aan kan. Steeds meer mensen weten de stichting te vinden. "Het is een alternatief dat nog niet zo bekend is. Dat ze me kunnen vinden, betekent dat er steeds meer kennis is over alternatieven.”

De protheses zijn overigens niet alleen voor kankerpatiënten, maar worden ook vaak aangevraagd door jongens of mannen die nog in transitie zijn. “Als ze in het begin van de transitie zitten, maar al wel graag als vrouw naar buiten willen treden kan dit net het stapje zijn dat ze nodig hebben."

Ziekenhuizen

De Oldenzaalse hoopt dat ziekenhuizen haar protheses meenemen in de voorlichting die vrouwen krijgen aan het begin van het project. Volgens haar gaat het nog te vaak om alleen de siliconen.

Zowel Isala in Zwolle als de ZGT in Hengelo en Almelo benoemen dat zij externe protheses als optie geven aan hun patiënten en dit meenemen tijdens de voorlichting. Hieronder vallen bijvoorbeeld de lichte stoffen/gebreide protheses en zwemprotheses.

De ZGT verwijst door naar de Nederlandse vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) wanneer het over de risico’s van siliconen borstprothesen gaat. Maar benoemt wel: “ZGT is erg innoverend rondom dit thema en we zijn ook actief in het bieden van alle vormen van alternatieve borstreconstructies.”