Moord op bestelling: de aanslag op advocaat Schol

"Haat is als de honger van een man die dagen niet gegeten heeft. Als je die niet voedt, vreet hij je op." Deze quote uit de maffiaserie Gomorra lijkt naadloos te passen op de zaak rondom de aanslag op advocaat Philippe Schol.

Want degene wiens zaken in 2018 op de fles gingen- de Deurningse sportschoolhouder R.B.- bouwde volgens de politie alsmaar meer haat op naar degene die het faillissement afwikkelde. Lees mee in politiedossier Montenegro.

Haat

Dit verhaal over haat begint op 3 oktober 2018, als sportschool Olympic Gym Losser van R.B. failliet wordt verklaard. Door de rechtbank is de Enschedese advocaat Schol als curator aangewezen. De voormalig huurder van de Losserse sportschool maakt op dezelfde locatie een doorstart. Volgens justitie tot grote woede van oud-eigenaar R.B. "Hij dacht dat de voormalig huurder met curator Schol in een complot zat om oud-eigenaar R.B. buiten de deur te houden en zo de doorstart te regelen", aldus het OM .

Advocaat Schol, die fungeert als curator, is in de zomer ervoor ook al betrokken geweest bij de afwikkeling van het bankroet van een andere sportschool van R.B., Olympic Gym in Hengelo. Tussen Schol en R.B. botert het bepaald niet. Volgens Schol werkt de voormalig sportschooleigenaar onvoldoende mee aan onderzoek en laat daarom R.B. gijzelen na het uitspreken van het faillissement in Losser.

R.B. had nog een appeltje met Schol te schillen Officier van Justitie

Tien dagen later, op 10 oktober, is R.B. weer op vrije voeten en stuurt een mail aan zijn oud-huurder die in Losser is doorgestart. In die mail laat hij volgens justitie weten dat er 'derden naar de sportschool komen om stukken te halen'. Ook schrijft hij dat 'de huurder hem nog ruim één miljoen euro verschuldigd zou zijn'.

Een week later, op 17 oktober, worden nog twee sportscholen van R.B. in staat van faillissement gesteld. Olympic Gym Tubbergen en Enschede gaan op de fles. Wederom wordt advocaat Schol als curator aangesteld. Die begint een onderzoek.

Advocaat Schol was betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van een aantal sportscholen (Foto: Robin Hilberink)

De verhoudingen verharden

Na twee maanden, in december 2018, doet Schol aangifte tegen oud-sportschoolhouder R.B. vanwege faillissementsfraude, bedrieglijke bankbreuk en schenden van de informatieplicht. Het doet de toch al gespannen relatie tussen Schol en R.B. geen goed. "Sterker", zegt het OM, "de verhoudingen verharden in het eerste deel van 2019."

In januari van 2019 is er een huiszoeking bij R.B's huis in Deurningen. Het vermoeden is dat hij spullen uit de failliete boedel had ontvreemd. Volgens Schol vond R.B. het 'verschrikkelijk' dat de curator bij hem thuis was geweest.

In diezelfde maand bezoeken twee mannen de doorgestarte sportschool in Losser. Ze geven te kennen dat de huurder moet betalen en 'dat hij wel weet waar het over gaat'. De huurder ervaart het gesprek als bedreigend en intimiderend. Bij de recherche geeft hij aan dat hij denkt dat de mannen kwamen in opdracht van R.B.

Privéadres

Op 8 februari worden alle spullen uit de failliete sportscholen opgehaald, die zijn verkocht in opdracht van curator Schol. En precies op die dag hoort de advocaat dat R.B. actief naar zijn privéadres op zoek is. Zo heeft hij in een viswinkel naar Schols adres gevraagd, omdat 'hij nog een appeltje met hem te schillen had'.

Na dat bezoek aan de winkel, is R.B. ook nog bij de eigenaresse van de viszaak langs geweest om het adres van de advocaat te achterhalen. Voor Schol is dan de maat vol en hij doet tegen R.B. aangifte van bedreiging.

Een advocaat loop acuut gevaar TCI-info

Toch weet R.B. van geen ophouden, is de stelling van justitie. Want in maart rijdt hij met zijn grote pick-up-truck rondjes over de parkeerplaats van de sportschool in Losser. Door de huurder wordt dat als zeer bedreigend ervaren.

Geheime dienst

De geheime dienst van de politie, de TCI (Team Criminele Inlichtingen), krijgt ook meerdere berichten binnen over oud-sportschoolouder R.B. In de rapporten die de TCI opstelt staat:

- 'Er is grote rancune van R.B. naar een curator genaamd Schol.'

- 'Een advocaat van kantoor Schol & G....r loopt acuut gevaar op dit moment.'

Door de politie worden de betrokken direct geïnformeerd, na het lezen van de TCI-info. Dat betekent dat Schol, maar ook R.B., met de rapporten worden geconfronteerd, in de hoop een eventueel incident te voorkomen. Of zoals de politie dat noemt: 'stukmaken'.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Huiszoeking bij de woonboerderij van R.B. in Deurningen (Foto: News United)

De opmaat

Bovenstaande gebeurtenissen in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 zijn de opmaat naar levensbedreigende situaties in oktober en november van 2019. Dan worden de doorgestarte sportschool in Losser en advocaat Schol beschoten. De voorbereiding van die aanslagen door R.B. blijkt uit informatie vanuit het criminele milieu op 6 december 2019, een maand na de moordaanslag op Schol. Hij zou hebben samengespannen met Hengeloër K.C. In het TCI-rapport staat:

'In het voorjaar van 2019 heeft K.C. in opdracht van iemand anders, advocaat Schol laten volgen. De bedoeling was achter het privéadres van deze advocaat te komen.'

In diezelfde maand, december 2019, verschijnen er nog andere rapporten van de TCI:

- In het criminele milieu wordt K.C. wel de makelaar des doods genoemd.'

- 'R.B. is de opdrachtgever van de schietpartij op de Nederlandse advocaat in Gronau.'

- 'R.B. is de opdrachtgever voor de beschieting van de sportschool in Losser.'

Overigens is TCI-informatie 'zachte' info. Oftewel, het kan wel het startpunt zijn voor een politieonderzoek, maar niet gelden als bewijs in een strafzaak.

Spotten en hitten

Dat advocaat Schol gevolgd is en dat zijn leven in kaart is gebracht, blijkt volgens justitie niet alleen uit de TCI-info. Ook zijn er volgens het OM objectieve gegevens dat er aan voorverkenning is gedaan door de uiteindelijke uitvoerders. Telkens is er volgens de officier van justitie contact tussen de uitvoerders onderling en achteraf met de vermeende moordmakelaar K.C.

R.B. is de opdrachtgever van de schietpartij op de Nederlandse advocaat TCI-info

Vaak worden in het criminele milieu zaken van tevoren verkend, en dan met name bij liquidaties. Zogenoemde 'spotters' gaan dan op pad om de gangen van het doelwit in kaart te brengen. De daadwerkelijke uitvoerders van de aanslag, worden vaak 'hitters' genoemd. Bij de aanslag op Schol zijn de spotters en hitters volgens justitie echter dezelfde mannen.

Makelaar des doods

Hun voorverkenningen beginnen in de ogen van de recherche in juni. Op de 25e van die maand hebben beide spotters tien keer telefonisch contact. Uit locatiegegevens die achterhaald kunnen worden via telecomdata, blijkt dat zeker één van hen in de buurt van Schols huis was. 's Avonds gaat hij naar tussenpersoon K.C., bijgenaamd 'makelaar des doods'.

Ook in juli zijn de spotters volgens de recherche meerdere malen bij het huis van Schol, als die thuis is. Na de verkenningen wordt er contact gezocht met K.C. In augustus wordt ook de werkplek van Schol in Enschede meerdere malen 'afgelegd' door de spotters, blijkt uit rechercheonderzoek. Naderhand wordt er wederom gerapporteerd aan de 'makelaar des doods'.

Eerste aanslag

Begin oktober loopt het uit de hand. Dan worden op de doorgestarte sportschool in Losser vier kogels afgevuurd. Er zijn net sporters vertrokken, op eentje na. Die is nog bezig met een work-out. Ze laat zich op de grond vallen als de kogels door het raam vliegen en uiteindelijk in het plafond belanden. De schutter vertrekt met een zwarte BMW, te koppelen aan één van de voorgenoemde spotters.

De twee dagen na die beschieting, 3 en 4 oktober 2019, is er meerdere keren contact tussen de vermoedelijke schutter en de broer van K.C. Die broer heeft een autobedrijf in Hengelo. In de visie van justitie is het goed mogelijk dat de zwarte BMW in die dagen bij het autobedrijf onder handen is genomen, omdat de wagen uiteindelijk van uiterlijk blijkt te zijn veranderd.

Na de aanslag op de sportschool bellen de twee vermeende uitvoerders 's ochtends vroeg met elkaar op negen verschillende dagen. Telkens gaat het om gesprekken tussen zes en acht uur 's ochtends. En op meerdere keren wordt even later contact gezocht met K.C.

Aanslag op Schol

De laatste keer dat de twee spotters/hitters zo vroeg met elkaar bellen, is op de dag van de moordaanslag op Schol, 6 november 2019. Met een nieuw nummer belt één van de uitvoerders de ander. Daarna gaan ze op pad.

Op beelden die gemaakt zijn met de beveiligingscamera op Schols huis, zie je de advocaat rechts uit beeld lopen met zijn hond. Tegelijkertijd komt er een grijze VW Polo aanrijden. Ter hoogte van Schol gaan de remlichten aan en klinken er vijf schoten kort achter elkaar. Vervolgens is Schol te horen, die het uitschreeuwt van pijn. Hij is neergeschoten.

Later op de ochtend neemt één van de vermeende hitters contact op met de broer van K.C. Volgens justitie wederom om aanpassingen aan de gebruikte auto te laten verrichten. Later op de dag is dezelfde hitter bij het autobedrijf, aldus zijn telefoonlocatie. Ook gaat hij nog naar het huis van K.C.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Bij het huis van vermeend moordmakelaar K.C. is ook huiszoeking gedaan (Foto: News United)

Ander uiterlijk

In de dagen na de moordaanslag op Schol verandert de VW Polo van uiterlijk. Zo wordt het logo zwart gemaakt en komen er andere velgen op. Tussen de vermeend hitter en K.C. zijn veel belcontacten die dagen. Als een paar dagen later de hitter vertrekt naar Polen, is de auto klaar. Die wordt 'gewoon' buiten geparkeerd, dicht bij zijn huis.

De spotters/hitters die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de aanslag op Schol hebben voordien, maar tevens naderhand, ook andere criminele klussen gedaan. Zo zegt het OM dat ze vaker aan incasso's deden, oftewel, geld gingen innen met dreiging of geweld. Ook na afloop van die incasso's werd telkenmale contact opgenomen met 'makelaar' K.C.

De rol van K.C. lijkt dus aanzienlijk te zijn bij de aanslagen in Losser en op Schol. Hij lijkt degene te zijn die contact onderhoudt met de spotters-hitters. Dat blijkt ook nog 's een jaar na de aanslag op Schol. Dan besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

Een dag voor de uitzending is er een aankondiging. Die avond brengt K.C. en bezoek aan het huis van één van de uitvoerders. Maar als die niet thuis is, zegt hij tegen diens vriendin dat hij wel een briefje schrijft met instructies. "Daarna verbranden", hoor je hem zeggen op stiekem gemaakte geluidsopnames.

Huiszoeking

In diezelfde maand, november 2020, worden de veronderstelde uitvoerders opgepakt. Ook zijn er invallen van de politie bij de woonboerderij van de vermoedelijke opdrachtgever R.B. en in het huis van K.C. aan de Bellinckhof in Hengelo. Zowel R.B. als K.C. worden niet aangehouden, maar gelden wel als verdachten. Wat er afgelopen jaar aan extra belastend bewijs is gevonden door de recherche, is niet duidelijk. Volgens het OM is het onderzoek naar de twee 'nog niet compleet afgerond'.

De twee uitvoerders hebben onlangs straffen tegen zich horen eisen van 18 en 23 jaar. In die zaak doet de rechtbank eind deze maand uitspraak.

Komende week buigt de rechtbank zich over de faillissementen van de sportscholen van R.B. Het gaat dan onder meer om witwassen van tonnen aan euro's en faillissementsfraude. Tevens wordt er gesproken over een grote hoeveelheid hennep in R.B.'s huis. Op de zitting kunnen wensen worden ingediend voor verder onderzoek.