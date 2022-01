Asielzoekers noodopvang missen contact met Enschedeërs: "We zijn vogels in een kooi"

Farid is één van de vele Afghaanse asielzoekers in de noodopvang. Hij en de anderen kwamen een paar weken geleden vanuit de opvang in Nijmegen naar Enschede. "Daar hadden we veel contact met de lokale bevolking. Vrijwilligers leerden de asielzoekers de Nederlandse taal en onze vrouwen kwamen bij Nederlandse gezinnen thuis. Dat missen we nu heel erg."

Bus naar centrum

Zo was er in Nijmegen een vrijwilliger die regelmatig een kraampje met eten en drinken opzette voor de ingang van het kamp. "En deden we ook sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld boksen en fietsen", vervolgt Farid. Hij hoopt dat ook in Twente mensen hier voor open staan. "De meesten onder ons hebben overdag niet veel te doen."

We luisteren naar de asielzoekers Ton Kamp, woordvoerder gemeente Enschede

Naast het gebrek aan activiteiten en contact met de inwoners van Enschede en omgeving, missen de (voornamelijk Afghaanse) asielzoekers ook een goede busverbinding om naar het centrum van de stad te komen. "Het is een uur heen- en een uur teruglopen. Voor ons als mannen is dat geen probleem, maar onze vrouwen hebben daar meer moeite mee. Het zou heel fijn zijn als er bijvoorbeeld twee keer per week een bus van de opvang naar het centrum zou gaan."

'We luisteren naar asielzoekers'

Daarnaast vinden de Afghaanse asielzoekers de maaltijden in de noodopvang 'karig'. Zo zou het aanbod 'te Nederlands' zijn en mist de variatie. COA-woordvoerder Alet Bouwmeester herkent die klachten. "De kinderen vinden het eten vaak ook niet lekker."

Volgens woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede speelt mee dat veel Afghaanse vluchtelingen van de noodopvang in Nijmegen komen. "Daar mochten ze zelf hun eigen maaltijd bereiden, maar dat is in de faciliteit in Enschede niet mogelijk. Het eten wordt hier in buffetvorm opgeschept." Hoewel Kamp zelf te spreken is over de kwaliteit van het voedsel, zegt hij de signalen van de asielzoekers te herkennen. "Daar wordt ook naar geluisterd."

Onderwijs nog niet van start

Ook onderwijs wordt gemist. De kinderen van de asielzoekers kregen in Nijmegen les, maar hier nog niet. "Elke keer als we van opvang wisselen valt er weer een gat van meerdere weken dat er geen les gegeven wordt. Telkens moet je opnieuw beginnen", legt Farid uit. Hij verbleef sinds zijn komst naar Nederland afgelopen zomer al in vier verschillende noodcentra.

We zijn als vogels in een kooi Fazel Ahmad Farid, bewoner noodopvang

Volgens de gemeente moet het onderwijsprobleem binnenkort opgelost zijn. "De kinderen in de noodopvang krijgen vanaf aanstaande dinsdag onderwijs. Dat was niet eerder mogelijk, omdat er onder onderwijspersoneel veel ziekteverzuim was", reageert Kamp. "Ook moest er een locatie, inclusief schoolmeubilair, gevonden worden waar het onderwijs gegeven kan worden. De kinderen krijgen vanaf volgende week les in een zaal op loopafstand van de noodopvang."

Weinig perspectief

Voor Farid is het afwachten. Hij kon vandaag zijn kinderen inschrijven op school. "Ik wil het eerst zien, voordat ik het geloof. Het lijkt er voor ons nu alleen op dat de jongste kinderen naar school kunnen. Maar mijn kinderen boven de 12 jaar willen ook graag les krijgen." Farid heeft weinig hoop dat zij op korte termijn onderwijs kunnen volgen: "Ze kunnen niet zeggen wanneer mijn kinderen boven de twaalf naar school kunnen, maar het duurt in ieder geval langer dan een week."

Zonder activiteiten voor hem en andere asielzoekers - of onderwijs voor de kinderen - ebt de hoop op een nieuwe start langzaam weg, volgens Farid. Hij kan niets anders dan wachten. Sinds hij in Enschede verblijft heeft hij zijn Nederlands taalboek niet meer aangeraakt. Hij verwacht dat de mentale gezondheid van zijn gezin en medebewoners snel achteruit gaat: "We zijn als vogels in een kooi..."