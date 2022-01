Schaatsers Joep Wennemars en Jade Groenewoud pakken wereldtitel bij junioren

In het Oostenrijkse Innsbruck was Wennemars de snelste op de 500 meter in 36,04 seconden. Nil Llop uit Spanje werd tweede en Yuta Hirose uit Japan pakte het brons.

Ook op de 1500 meter kwam Wennemars in actie. De Dalfsenaar kwam tot een tijd van 1.50,90 en met die tijd leek Wennemars een tweede gouden medaille in de wacht te slepen. In de laatste rit wist landgenoot Tim Prins echter nog de snelste tijd te rijden, waardoor Wennemars deze keer genoegen moest nemen met zilver. Emil Pedersen Matre uit Noorwegen completeerde het podium.

Groenewoud

Groenewoud won de 1500 meter. Zij was de beste in 2.07,17. Het podium was daar volledig Nederlands. Evelien Vijn werd tweede en Chloé Hoogendoorn eindigde op plek drie. Op de 500 meter werd ze zeventiende. De wereldkampioenschappen junioren duren nog tot en met zondag.