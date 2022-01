1000 Dagen Eenzaamheid #2: Weggestuurd door de Russische kustwacht verzint Henk de Velde een list

Nog altijd is hij de enige Nederlander die met een catamaran non-stop rond de wereld zeilde: Henk de Velde uit Kampen. In 2005 maakte RTV Oost een serie over zijn poging om via de Noordkaap rond de wereld te zeilen, genaamd 1000 Dagen Eenzaamheid. Nadat we onlangs een bezoekje brachten aan de nu bijna 73-jarige Henk, besloten we om die serie weer uit het archief te halen.

Tot 2001 was het nog nooit iemand gelukt om met een zeilschip over de Poolzee te varen. Op 13 juni van dat jaar voer Henk de Velde uit voor zijn vijfde wereldreis. Door het poolijs, langs de beruchte Kaap Hoorn over een route van zo'n 50.000 kilometer. Een haast onmogelijke reis.

In aflevering 2 zien we hoe Henk, nadat hij door de Russische kustwacht is weggestuurd, letterlijk het roer omgooit. In plaats van het poolijs in te gaan besluit de zeiler zijn catamaran zuidwaarts te sturen, om via Zuid Amerika richting Alaska te varen. Van daaruit zal hij proberen via de andere kant alsnog de Noordkaap te ronden - al is dat nog lang, lang weg..