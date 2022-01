Publiek mag weer juichen langs de lijn, maar corona blijft parten spelen: "Negen wedstrijden afgelast"

De voetbalcompetitie bij de amateurs is weer begonnen. Zoals 'vanouds' mogen papa's, mama's opa's en oma's hun (klein)kinderen weer aanmoedigen langs de lijn. Bij voetbalclub Oranje Nassau in Almelo werden vanochtend vroeg de eerste wedstrijden gespeeld, maar corona gooit in veel gevallen toch nog roet in het eten. "Kinderen en ouders zitten in quarantaine."

De eerste voetballertjes stonden rond half negen al op het veld in. Het weer hadden ze bij de herstart van de competitie niet mee zitten, maar dat mocht de pret niet drukken. Dat laatste geldt vooral voor ouders die eindelijk weer langs de lijn mogen staan. "Ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is niks aan om ze voor de poort af te zetten", zegt een toekijkende vader.

'Gaan 15 van 24 wedstrijden door'

"Het is heel mooi dat het weer kan. Voetbal is toch het leukst als er publiek aanwezig is en de spelers worden aangemoedigd", zegt voorzitter Bart Monster van de Almelose club. Maar toen hij bij de vereniging arriveerde, viel hem op dat er wel heel weinig fietsen in de stalling stonden. Corona slaat ook de sportvelden niet over. "Er stonden 24 wedstrijden op het programma en maar vijftien gaan er door. Het is niet anders."

Dan zijn er nog de regeltjes die gehandhaafd moeten worden. Zo is een coronatoegangsbewijs verplicht voor de voorzieningen binnen zoals kantines, kleedkamers en toiletten. Iets waar ze volgens voorzitter Monster de afgelopen twee jaar ervaren in zijn geworden. "We hebben coronadiensten. Je krijgt een bandje nadat je gescand bent en voldoet aan de vereisten."

Kantine open

Maar ondanks alles ziet hij dat het sportenthousiasme onder z'n leden onverminderd groot is. "Vooral de kinderen staan te springen om eindelijk weer een wedstrijdje te mogen spelen. Eindelijk weer tegen een echte tegenstander en niet onderling. En vandaag is de eerste dag dat de kantine weer open is, doordeweeks houden we 'm nog dicht. Dus ik verwacht best wel wat gezelligheid."