Voor de derde keer stemt Enschede over de komst van een nieuwe moskee

Het moskeedossier is een heet hangijzer in Enschede. Al bijna tien jaar wordt er gepraat over een nieuw gebedshuis aan de Wethouder Beversstraat in het zuiden van de stad. De nieuwe moskee moet de twee bestaande, gedateerde gebedshuizen in Enschede vervangen.

Onvoldoende gemotiveerd

In oktober 2017 stemde de gemeenteraad voor de nieuwbouwplannen. Maar in 2019 ging er toch weer een streep doorheen: de Raad van State stak er een stokje voor, omdat het verkeersplan niet deugde.

Toen het plan in december 2020 opnieuw behandeld werd door de Enschedese gemeenteraad, bleek er geen meerderheid meer te zijn voor het plan. Het moskeebestuur stapte naar de Raad van State, die oordeelde dat het wegstemmen van het plan onvoldoende gemotiveerd was.

Waarom weggestemd?

Elke partij had zijn eigen reden om tegen het plan te stemmen. Burgerbelangen, SP, EnschedeAnders en Groep Versteeg vonden dat het onderzoek naar toename van verkeersdruk niet uitvoerig genoeg is. Democratisch Platform noemde parkeeroverlast.

De PVV ziet in de komst van de moskee ‘de lange arm van Erdogan’. Het CDA had moeite met eventuele planschade voor rekening van de gemeente. En de VVD vreesde dat door de politieke situatie in Turkije afspraken met Diyanet – de Turkse organisatie voor godsdienstzaken, die onder meer imams levert – over bijvoorbeeld de gebedsoproep niets waard zouden zijn.

Vorig jaar maakten we een reportage over de moskeeplannen:

Nieuw verkeersplan

Om een meerderheid in de raad te zoeken, ging verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg de afgelopen tijd de boer op. Met verschillende politieke partijen is overlegd over een nieuw verkeersplan.

In de praktijk betekent dit dat er een volwaardige kruising met de Wethouder Beversstraat en de Gasfabriekstraat ontstaat. Van den Berg hoopt dat hierdoor het moskeeplan wel op een meerderheid kan rekenen in de raad.

Ook is er een verkeersonderzoek uitgevoerd naar het nieuwe verkeersplan. Volgens het college blijkt daaruit dat de verkeersdruk op de drukste momenten van de week, zoals rond het vrijdagmiddaggebed, acceptabel blijft.

Globale indruk van de nieuwe situatie bij de moskee. Met de moskeekavel op de hoek Kuipersdijk/Weth. Beversstraat en een volwaardige kruising ter hoogte van de Gasfabriekstraat. (Foto: GoogleMaps)

Meerderheid nodig

Of de gemeenteraad vanavond wél voor het plan gaat stemmen, is nog niet te zeggen. Het lijkt erop dat de stemverhoudingen nauwelijks zijn veranderd, schreef 1Twente afgelopen week.

Als de verhoudingen nog hetzelfde liggen als bij de vorige stemming, lijkt het vanavond uit te draaien op 20 stemmen tegen en 19 voor. Maar dit betekent ook dat er in principe maar één raadslid nodig is voor een 'ja'.

De voor-stemmers en het moskeebestuur zullen hun hoop vooral gevestigd hebben op de fracties van Burgerbelangen en SP. Zij stemden in december 2020 al verdeeld, waardoor een extra 'ja' aannemelijker lijkt als de zorgen over de verkeersdruk kunnen worden weggenomen.