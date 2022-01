Tuinmeubelbedrijf Kees Smit uit Almelo kijkt over de grens

Directeur Henk Smit lichtte de groeiplannen toe in het RTV Oost-radioprogramma Groot Onderhoud. Hij leidt sinds tien jaar het bedrijf dat tachtig jaar geleden door zijn opa is gestart als winkel in huishoudelijke artikelen. Vader Kees specialiseerde zich in tuinmeubelen en zoon Henk breidt het fors uit. Na Almelo en Amersfoort wordt eind dit jaar in Venlo een derde winkel geopend.

Daarna volgt mogelijk de stap over de grens. "We kijken stiekem naar België en Duitsland. Daar hebben we al webshops maar dan zijn we nog beter bereikbaar voor klanten uit die landen."

Tuinstoel

Corona lijkt weinig invloed te hebben op de tuinmeubelbranche. Door de lockdowns zijn mensen namelijk meer geld gaan steken in zaken in en rond het huis. "Mensen willen het buiten net zo voor mekaar hebben als binnen."

En online ging de verkoop ook gewoon door. "Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we daar tien jaar geleden fors op in hebben gezet", zegt Smit. Toch blijven fysieke winkels in zijn ogen noodzakelijk. "Mensen willen toch wel zelf even testen of een tuinstoel lekker zit."

Familiebedrijf

In Almelo heeft Kees Smit dit jaar een nieuw distributiecentrum op XL Bedrijvenpark langs de A35 in gebruik genomen. Het vervangt acht kleinere opslaglocaties in de regio. "Het bespaart een hoop intern transport."

Het nieuwe distributiecentrum in Almelo (Foto: Kees Smit)

Het aantal werknemers is het afgelopen decennium gegroeid van 35 naar 450. Smit kent niet iedere werknemer meer bij naam, maar probeert het karakter van het familiebedrijf te bewaken. "Ik wil dat iedereen zich thuis voelt en vind het nog altijd rot als iemand weg gaat."

Heracles Almelo

In het interview ging Henk Smit ook in op de grote rol van zijn vader, zijn passie voor het snowboarden en de liefde voor Heracles Almelo. Vroeger verkocht Henk Smit programmaboekjes bij het voetbalstadion, nu is hij één van de belangrijkste sponsoren van de club waarvan oom Jan jarenlang voorzitter was. "Maar ik zit niet op de hoofdtribune, gewoon aan de overkant aan de lange zijde."

Als fan en sponsor was hij niet blij met het besluit van Heracles Almelo om speler Rai Vloet na het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval, weer mee te laten voetballen. "Het is heel lastig, maar als ik het voor het zeggen had, was dat niet gebeurd. Dat heb ik als sponsor ook aan het bestuur kenbaar gemaakt. Deze affaire doet onze familie ook pijn."

Het programma is hier en als podcast terug te luisteren.