Delano Burgzorg verruilt Heracles voor Bundesligaclub Mainz

Delano Burgzorg maakt per direct de overstap van Heracles naar de Duitse Bundesligaclub 1. FSV Mainz 05. Hiermee komt een eind aan twee jaar in Almelose dienst.

De 23-jarige vleugelaanvaller draagt sinds januari 2020 het shirt van Heracles. Hij kwam toen op huurbasis over van Spezia Calcio uit Italië. In de zomer van dat jaar werd Burgzorg definitief vastgelegd tot 2023. Hij speelde 57 wedstrijden en scoorde elf doelpunten.

Droom

Burgzorg noemt de overstap naar de hoogste Duitse voetbalcompetitie een droom. "In de Bundesliga spelen was één van mijn dromen. Mainz is weer een volgende stap omhoog. Ook hier wil ik mijzelf verder ontwikkelen. Bij Mainz wil ik een nog betere speler worden, doelpunten maken en mijzelf als persoon ontwikkelen", vertelt Burgzorg in een persbericht. Mainz staat op de tiende plaats in de Bundesliga.

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles zegt over het vertrek van Burgzorg: "Het is voor zowel Delano als de club een kans die we niet konden laten liggen. We zijn ons ervan bewust dat jonge spelers zich bij ons in de kijker van grotere clubs spelen. Het maakt ons trots dat we opnieuw een speler afleveren aan een grote competitie."