Heracles haalt met Emil Hansson vervanger van Delano Burgzorg in huis

Hansson kwam Heracles al een aantal keer tegen in de Eredivisie, dus de Almelose club is geen onbekende voor de Zweed. Hij laat op de site van Heracles weten: “Het type voetbal dat Heracles speelt past goed bij mij. Ik wil me graag van mijn beste kant laten zien. Ik heb veel goeds over de club gehoord en gezien en kan niet wachten om te beginnen.”

Kwaliteiten

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles kent de kwaliteiten van Hansson. “Hij is een behendige vleugelaanvaller met een goed rechterbeen. We kennen hem al meerdere jaren. Hij is bekend met de Nederlandse competitie en denken dat hij daarom weinig aanpassingstijd nodig heeft. Met het binnenhalen van Emil hebben we snel kunnen inspelen op het vertrek van Delano Burgzorg.”

In het verleden speelde Hansson voor het Noorse Brann, Feyenoord, RKC Waalwijk en Hannover 96 uit Duitsland. De laatste twee jaar droeg hij het shirt van Fortuna Sittard.