Roparun start dit jaar op Vliegveld Twenthe: "Maken er een mooie editie van"

Vliegveld Twenthe is dit jaar de startlocatie van de Roparun. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. De estafetteloop voor het goede doel wordt gehouden in het pinksterweekend.

Normaal gesproken begint de Roparun in Frankrijk en Duitsland, om vervolgens te finishen in Rotterdam. Dit jaar doen ongeveer 230 teams mee, die in estafettevorm 500 kilometer moeten afleggen.

De start is op zaterdag 4 juni in Enschede, de finish is twee dagen later op de Coolsingel in Rotterdam.

Twee routes

Dat Enschede dit jaar de startlocatie is, en niet het buitenland, heeft te maken met de coronapandemie. "Uiteraard zijn we enorm blij dat we in evenementenlocatie Vliegveld Twenthe een startlocatie hebben gevonden voor de editie van 2022. Met deze startlocatie kunnen we een Roparun organiseren die bestaat uit drie dagen en twee nachten en een route van zo’n 550 kilometer", zegt de organisatie.

"Vanuit Twente zullen we twee routes uitzetten, een noordelijke en zuidelijke route, waarmee we door veel van onze bestaande doorkomsten als Almelo, Ede en Zutphen, Ossendrecht, Oud-Beijerland en Barendrecht kunnen. Met de 230 deelnemende teams, onze vrijwilligers en de doorkomsten gaan we er alles aan doen om er een mooie editie van te maken."

2 miljoen

Tijdens de Roparun halen teams geld op voor projecten die het leven van mensen met kanker dragelijker maken. In 2021 was er ook een aangepaste editie, toen werd er ruim twee miljoen euro opgehaald.