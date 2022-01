FC Twente speelt volgende week als enige club zonder publiek, maar heeft geen spijt van beslissing

"Nee, dat stelt niet teleur", zegt financieel directeur Martijn Hoogstoevenbeld van FC Twente. "Wij doen dit voor onze supporters. Het belangrijkste argument is dat het (toelaten van tienduizend mensen, red.) leidt tot meer verdeeldheid. Dat willen we niet. We hebben ook een andere samenstelling qua publiek. Het zijn veel grote groepen die naar het stadion gaan."

Volgende week zaterdag speelt FC Twente in eigen huis tegen Vitesse, waarbij dus geen fans aanwezig zijn.

Alles of niets

In de persconferentie van het kabinet van afgelopen dinsdag werden versoepelingen aangekondigd. Fans bij voetbalwedstrijden waren weer welkom. De stadions mogen voor een derde gevuld zijn en fans moeten 1,5 meter afstand houden en verspreid gaan zitten. Dat zou betekenen dat in de Grolsch Veste maximaal tienduizend mensen welkom zouden zijn.

Martijn Hoogstoevenbeld (Foto: FC Twente)

Woensdag besloot de Enschedese club daarin niet mee te gaan. De club heeft twintigduizend seizoenkaarthouders en kwam met een duidelijk statement: alle seizoenkaarthouders en sponsors zijn welkom, of helemaal niemand. Dat komt neer op een twee derde bezetting.

Flinke lobby

Hoogstoevenbeld vertelt dat er achter de schermen wel is geprobeerd om het kabinet op andere gedachten te brengen. "Er was flink gelobbyd om het stadion weer open te kijken, met minimaal twee derde bezetting. Voor ons is het in ieder geval ontzettend jammer dat het niet is gelukt."

"Met name de grote clubs met de grote stadions kunnen niet al hun seizoenkaarthouders toelaten", gaat de financieel directeur verder. "Clubs met minder seizoenkaarthouders kunnen met deze maatregelen wél uit de voeten."

Bij wijze van proef zaten op 25 april 2021 vierduizend mensen bij Twente-Utrecht op de tribune (Foto: ANP / Vincent Jannink)

Maar Ajax en PSV gaan wel 'gewoon' fans toelaten. Ajax gaat loten en PSV laat fans zelf kiezen naar welke wedstrijd ze willen gaan, schreef de NOS afgelopen week. Maar daar kiest Twente bewust niet voor. "Die verdeeldheid willen wij niet, daardoor verlies je draagvlak. Dat is de reden dat we helaas voor dit statement hebben gekozen. En als je een statement hebt gemaakt, moet je je daaraan houden."

FC Twente hoopt dat bij de volgende persconferentie bekend wordt gemaakt dat het stadion wél voor minimaal twee derde mag worden gevuld. "Je hebt altijd begrip voor hetgeen dat er aan de hand is. Dat er nu ook versoepelingen zijn is goed, maar wij verwachten en hopen op meer", besluit Hoogstoevenbeld.