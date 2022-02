Plan voor stalen damwanden in Zwarte Water roept onbegrip op

Rijkswaterstaat wil werk maken van het natuurgebied rondom het Zwarte Water. Voor dier- en plantensoorten komt in ieder geval naast het Zwarte Water in Genne-Overwaters een kleinere extra rivier, ook wel nevengeul genoemd. Verder plant Rijkswaterstaat hier een hardhouten ooibos om een aantrekkelijk leefgebied te maken voor meer dieren.

Visstand verbeteren

Om de visstand te verbeteren wil Rijkswaterstaat op vijf verschillende plekken in de rivier zogenoemde damwanden aanleggen. De damwanden komen in een gebied dat geldt als belangrijke vaarweg voor schepen en recreanten, en steken zo’n halve meter boven het wateroppervlakte uit. De wanden worden minimaal tien meter van de kant geplaatst.

“De wanden in het water dempen (scheeps)golven. Zo ontstaan luwtezones waar vissen op deze plek rustig kunnen verblijven om te paaien”, zegt Karen Oostinga, projectmanager bij Rijkswaterstaat. “Als we die wanden niet hebben, worden vissen verstoord door de zuigende kracht van grote scheepsmotoren."

'Onveilig en lelijk'

Erik van der Stouwe van de gebiedscoörporatie IJsseldelta is niet bepaald enthousiast over de damwanden: “De omgeving rondom het Zwarte Water opnieuw inrichten is een goed plan en dat je de visstand wil bevorderen kunnen we ook begrijpen. Maar honderden meters aan ijzeren wanden in het water plaatsen ziet er niet uit. Het past niet in het rivierlandschap en het is onveilig voor de recreatievaart.”

Ook gemeentebestuur niet enthousiast

Daar is ook wethouder Harrie Rietman van de gemeente Zwartewaterland het mee eens. “De damwanden zorgen op die plaatsen mogelijk voor een betere onderwaternatuur, maar het heeft ook effect op de beroepsvaart en recreatievaart”, zegt hij. “Ook bestaat er bij inwoners angst dat nadelige effecten op de rietoevers en de achterliggende hooilanden optreden.”

Rijkswaterstaat blijft vasthouden aan plan

Oostinga is niet bang voor onveilige situaties: “De wanden komen niet in de vaargeul en wij willen borden en houten palen plaatsen zodat ze goed opvallen voor schippers.” Of de wanden er ook daadwerkelijk gaan komen, is niet zeker. Inwoners en belanghebbenden kunnen in ieder geval nog vijf weken een zienswijze indienen. Daarna zal het plan verder beoordeeld worden door onder meer de gemeente Zwartewaterland.