Jade Groenewoud schrijft eindklassement WK junioren op haar naam

Schaatsster Jade Groenewoud heeft zich gekroond tot wereldkampioen bij de junioren. De Hengelose was verzekerd van de eerste plaats in het algemeen klassement na de winst op de 3000 meter in het Oostenrijkse Innsbruck.

Groenewoud finishte op de 3000 meter in 4.17,60. De Nederlandse Evelien Vijn werd tweede en was 1,71 langzamer dan de winnares. De Japanse Mio Takahashi was de nummer drie met een tijd van 4.25,86.

Eerder op de tweede dag van het WK was Groenewoud de nummer drie op de 1000 meter. Haar tijd was 1.20,64 De Japanse Yukino Yoshida was de snelste in 1.19,73. Op de eerste dag van het WK werd Groenewoud eerste op de 1500 meter en zeventiende op de 500 meter.

Joep Wennemars

Ook Joep Wennemars kent tot dusver een goed WK. Vandaag werd de inwoner van Dalfsen eerste op de 1000 meter in een tijd van 1.10,65. De rest van het podium was ook Nederlands. Kayo Vos was de nummer twee en 0,45 langzamer dan Wennemars. Tim Prins eindigde als derde en moest 0,52 toegeven op Wennemars. Op de eerste dag werd de zoon van Erben Wennemars eerste op de 500 meter en tweede op de 1500 meter. Na de vijf kilometer wordt bekend wie het allroundklassement heeft gewonnen.

Morgen is de slotdag van het WK en worden de ploegenachtervolging, teamsprint, mass start bij de mannen en vrouwen verreden.