FC Twente Vrouwen geplaatst voor kwartfinale KNVB Beker na gemakkelijke zege op amateurs

Fenna Kalma was van belangrijke waarde voor FC Twente Vrouwen met drie goals tegen de amateurs van Wartburgia in de beker (Foto: Orange Pictures)

FC Twente was vanaf het begin bij de les en stond binnen een kwartier met 0-3 voor. Fenna Kalma, die al op veertien goals staat in de Eredivisie Vrouwen, opende de score en nam ook de 0-2 voor haar rekening. Anna-Lena Stolze tekende voor de derde treffer. Ella Peddemors maakte na een klein half uur de 0-4 en dat was ook de ruststand.

In de tweede helft ging FC Twente verder met scoren. Kalma maakte haar derde van de middag in de 57ste minuut. Ongeveer tien minuten later zorgde invaller Renate Jansen voor de 0-6. De thuisploeg was in de blessuretijd nog dichtbij een eretreffer, maar keepster Daphne van Domselaar keerde een penalty. Het bleef dus bij 0-6 op Sportpark Drieburg in Amsterdam.