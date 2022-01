Haaksbergse voetbalclub eert Erik ten Hag met eigen lounge: "Prachtig"

Zeven uur lang is vrijdag een speciale printer bezig geweest om in de trainerskamer een meterslange foto op de muur aan te brengen. Daarop is een breeduit lachende Ten Hag te zien, terwijl hij met gestrekte armen en zijn duimen omhoog trots kijkt na de winst op Juventus in de Champions League. Ook is de tekst van het Bon Boys-clublied op de muur geprint.

Eerbetoon

"Prachtig", zegt Ten Hag als hij de trainerskamer binnenkomt. De kamer die vanaf vandaag overigens de Ten Hag-lounge heet. "Ik ben supertrots dat de club waar ik in 1977 ben begonnen dit voor me doet. Ik hoop een goede ambassadeur te zijn en een inspirator."

Het idee is ontstaan in de sponsorcommissie. "Hij is nu de succescoach van Ajax, maar is ooit bij de Bon Boys begonnen, daarom wilden we Erik graag een eerbetoon geven", vertelt sponsorcommissievoorzitter Martin Wijlens. "Dat wilden we samenbrengen in een kamer waar voetbal centraal staat: de trainerskamer."

De tekst van het clublied prijkt ook op de muur (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

Inspireren

Aan de muur tegenover de grote print prijken meerdere foto's. Het, misschien wel bekendste, clublid is daarop in actie te zien. Toen nog als voetballer. Ten Hag loopt langs de foto's en haalt herinneringen op. "Je moet je roots nooit vergeten", benadrukt hij. "Ik heb hele mooie herinneringen. Met de spelers, trainers en alle mensen die zo'n club maken. Dat blijft altijd in je hart."

De trainer is al 45 jaar lid van Bon Boys en is de club dankbaar. "Ik hoop wat terug te geven door te inspireren. Als dat op deze manier tot uitdrukking komt, dan vind ik dat prachtig", concludeert Ten Hag.