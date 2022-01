Darfalou gelooft in handhaving PEC Zwolle: "Het verbaast me dat de ploeg zo laag staat"

Darfalou wordt sinds de winterstop gehuurd van Vitesse. Donderdag deed hij een helft mee in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen, die eveneens een zege (1-0) opleverde. "Als je de kwaliteiten van de spelers ziet, verbaast het me dat de ploeg zo laag staat. Ik denk dat we een betere klassering verdienen. Iedereen werkt er keihard voor om het vertrouwen te laten groeien en beter te worden, zodat we kunnen stijgen op de ranglijst naar een plek waar we thuishoren."

Winnaar

In de eerste twee competitiewedstrijden behaalde PEC dus meteen de maximale score. Darfalou scoorde nog niet, maar gaf al wel een assist. En nog belangrijker: de Algerijnse aanvaller wordt geprezen om zijn winnaarsmentaliteit. "Ik heb inderdaad een hekel aan verliezen", lacht Darfalou. "Ook als het een vriendschappelijke wedstrijd of een training is, ik wil altijd winnen. Daar vecht ik altijd voor. En ook als ik niet scoor, dan zorg ik ervoor dat mijn ploeggenoten er alles aan doen om te winnen. Dat zit nou eenmaal in me."

Trainer Dick Schreuder constateerde de afgelopen maanden geregeld dat het zo stil was in de kleedkamer van PEC. Ook op dat vlak is de coach blij met de komst van Darfalou, want de 28-jarige spits is binnen en buiten het veld een leider. "Ik probeer energie te geven aan de jongens. Met mijn ervaring probeer ik op die manier ook belangrijk te zijn voor het team. Er zijn hier veel jonge spelers. Die probeer ik te pushen en te helpen."

Hele uitdaging

Mede dankzij de voortvarende start van het kalenderjaar, voelt Darfalou zich al helemaal thuis bij PEC. "Iedereen werkt hard, er wordt geweldig teamwork geleverd. We zijn blij met de resultaten. Nu moeten we zien dat we dit niveau vasthouden om nog veel meer wedstrijden te winnen. Want het wordt een hele uitdaging om uit de gevarenzone van de Eredivisie te komen", weet Darfalou. "Maar als we op deze manier doorgaan, gaat PEC Zwolle het redden."