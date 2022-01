Omgewaaide bomen en problemen op de weg door harde wind

Die kwam er wel in de drie noordelijke provincies, maar bleef uit voor Overijssel. Terwijl het met windkracht 5 en 6 toch behoorlijk waait in onze provincie. De gevolgen zijn omgewaaide bomen en problemen op de weg, met name in het oosten van Overijssel.

Zo kreeg de wind op de N36 tussen Vriezenveen en Westerhaar vat op een aanhanger. Een berger werd opgeroepen om de situatie op te lossen.

Omgewaaide aanhanger op de N36 (Foto: News United / Floris Kayim)

Omgewaaide bomen

In Nijverdal moest de brandweer eraan te pas komen op de Portlandweg. Daar blokkeerde een omgewaaide boom de hele straat. De brandweer zette de weg af en zaagde de boom aan stukken om de weg weer vrij te maken.

Vergelijkbare situaties deden zich voor in onder meer Sibculo, Westerhaar, Enschede en Overdinkel. Ook hier moest de brandweer bomen in stukken zagen, om ervoor te zorgen dat het verkeer er weer langs kon.

De Oosterstraat in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Schade aan gevel

In Almelo moest de brandweer met een hoogwerker aan de slag. Bij een kledingwinkel aan de Molenstraat was een banner losgeraakt. Het ding sloeg telkens tegen de ramen aan. Om verdere schade te voorkomen is de wapperende banner verwijderd.

Een losgeraakte banner in Almelo (Foto: News United / Patrick Weegink)

Ook in Dedemsvaart was er schade aan een gebouw. Daar viel namelijk een boom op een huis en een naastgelegen bijbehorend schuurtje:

Boom op huis in Dedemsvaart (Foto: Persbureau Meter)

Wind gaat liggen en komt terug

De stevige noordwestenwind houdt vanavond nog aan in Overijssel, met in Twente nog een spatje regen. Vannacht neemt de wind langzaam af tot matig, waarna het morgen rustiger wordt. Het zal een overgangsdag zijn richting maandag, die onstuimig dreigt te gaan verlopen. Storm Corrie trekt dan namelijk over Nederland.