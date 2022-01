Weer laat Wout Weghorst met miljoenentransfer de kassa rinkelen bij NEO in Borne

De clubs waar Weghorst van zijn 12-de tot zijn 23-ste speelde, delen in de transfersom die naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro bedraagt. Samen mogen NEO, DETO, Willem II, FC Emmen en Heracles Almelo vijf procent van het transferbedrag verdelen. Hoeveel er naar NEO gaat, wil penningmeester Wim Goorman van NEO niet zeggen, maar het gaat om een substantieel bedrag waar de club mooie dingen mee kan doen.

Wout Weghorst scoort voor VFL Wolfsburg. (Foto: ANP)

Mooie dingen

Toen Weghorst enkele jaren geleden AZ verruilde voor VFL Wolfsburg, kreeg NEO een deel van de ongeveer elf miljoen euro die met die transfer gemoeid was. De club heeft daar toen mooie dingen mee kunnen doen, vertelt Goorman. "We hebben dat geld gestoken in het duurzaam maken van ons sportpark. We hebben zo'n zeventig zonnepanelen geïnstalleerd en LED-verlichting aangelegd."

Hij heeft altijd gezegd dat hij deze route wilde. Wim Goorman, penningmeester NEO

Ook is een deel van het geld gestoken in de verbouwing van het clubhuis. Het zijn investeringen die een amateurclub niet zomaar kan doen. Dan is het fijn dat een speler uit de jeugd het betaald voetbal haalt en af en toe ook nog een flinke transfer maakt. Ook de transfer van Weghorst naar Burnley geldt als een flinke bonus voor de Bornse amateurclub.

Goede bestemming

Voor het geld dat nu beschikbaar komt, heeft NEO ook nog wel een goede bestemming. "We willen de tribune opknappen en nog een kleedkamer bouwen", zegt Goorman.

Of Burnley een mooie club is voor Weghorst kan de penningmeester van NEO niet zeggen. "Hij heeft wel altijd gezegd dat hij deze route wilde", aldus Goorman. Dus van Nederland, via Duitsland naar de Premier League in Engeland. "En daarna terug naar Nederland, waar hij nog voor FC Twente wil voetballen."