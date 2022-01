Coronademonstranten in 'Convoy for Freedom' van Hengelo onderweg naar Zwolle: "Willen onze vrijheid terug"

Zo massaal als in Canada is de bijeenkomst vanmorgen in Hengelo niet. Waar het plan in eerste instantie was om te verzamelen op plein Westermaat in Hengelo, komen de demonstranten uiteindelijk iets verderop bij elkaar, op de parkeerplaats van Hotel Van der Valk. Gisteren was er op Twitter een oproep om mee te doen aan de Hengelose 'Convoy for Freedom'.

Verkeersregelaars

Hoeveel mensen aan die oproep gehoor zouden geven, was vooraf moeilijk in te schatten. De winkeliers op Plein Westermaat hielden wel rekening met de komst van demonstranten. Verkeersregelaars waren ingehuurd om de verkeersstromen in goede banen te leiden, mochten demonstranten zich melden. Op een zondag is het over het algemeen vrij druk dus een extra stroom verkeer zou problemen kunnen geven.

Vanaf een viaduct wordt het konvooi met vlaggen toegezwaaid (Foto: NewsUnited/Rens Hulman)

Eén van de deelnemers aan de tocht is Danny Vermeeren, die direct aangeeft dat de groep niet wil worden weggezet als wappies. "Het gaat hier om mensen die er genoeg van hebben. Daar zitten mensen bij die niet gevaccineerd zijn maar ook mensen die wel gevaccineerd zijn. Mensen die verschrikkelijk kwaad zijn. Het is genoeg geweest, we willen onze vrijheid terug."

Kort na vertrek van het konvooi sloten al meerdere demonstranten aan bij de stoet. Die trok in ieder geval veel bekijks vanaf één van de viaducten boven de A1. Aan het viaduct hingen spandoeken met teksten als: 'Covid-Vaccin = vergif' en 'Rutte, blijf met je poten van onze kinderen af'. Volgens Vermeeren waren dat soort uitlatingen niet de bedoeling van het protest. "Maar die mensen hebben ook een mening en dat mag."

Op de snelweg rijdt het konvooi een stuk langzamer dan de geldende maximumsnelheid. Andere weggebruikers kunnen er niet of moeilijk langs. Dat leidde tot irritatie bij automobilisten, die via de vluchtstrook probeerden te passeren.

Nederlandse vlaggen

Mogelijk sluiten zich in de loop van vandaag meer demonstranten aan bij de stoet. In ieder geval vanuit Gelderland worden mensen verwacht. Mogelijk ook uit Friesland. Hoe het zometeen verder gaat in Zwolle is nog niet bekend. Vermeeren zegt dat het konvooi mogelijk doorrijdt naar Apeldoorn, maar dat is nog allerminst zeker. Deelnemers aan het konvooi zijn volgens Vermeeren niet op zoek naar een confrontatie. "We willen gewoon ons leven terug." Via verschillende livestreams is het konvooi online te volgen.