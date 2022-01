Flink gegroeid 'Convoy for Freedom' veroorzaakt chaos in Zwolle, tocht verder naar Apeldoorn

De deelnemers aan de protestrit willen een einde aan de coronamaatregelen in Nederland. Ze volgen daarmee het voorbeeld van Canadese demonstranten die de afgelopen dagen in meerdere konvooien richting de hoofdstad Ottawa reden. De demonstranten willen hun vrijheid terug. Ze zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen van de regering zat en willen dat er een einde aan komt.

Deelnemers aan het konvooi deelden ook hun onvrede over de media. (Foto: PNN)

In Hengelo verzamelde zich vanmorgen een kleine groep mensen, enkele tientallen demonstranten, die vanaf de parkeerplaats van Van der Valk op weg gingen naar Zwolle. Eén van de deelnemers aan de tocht benadrukte dat ze niet willen worden weggezet als wappies. "Het is een spontane actie, de groep deelnemers is heel breed. We zijn niet tegen vaccineren."

In Zwolle verzamelden zich vanmiddag honderden deelnemers aan het konvooi. Een deel daarvan was uit Hengelo vertrokken of had zich bij die stoet aangesloten, andere deelnemers waren uit andere delen van de provincie of andere delen van Nederland naar Zwolle gekomen.

Opstopping

Politie was nauwelijks aanwezig in Zwolle, vanmiddag. Er reed één politieauto rond. De middag verliep over het algemeen ook rustig. Er ontstond alleen een flinke opstopping door de grote hoeveelheid demonstranten dat rondreed op en in de omgeving van het parkeerterrein van de Ikea in Zwolle.

Deelnemers aan het konvooi hadden hun auto uitgedost met een omgekeerde Nederlandse vlag (Foto: PNN)

Uit livestreams die op Facebook te volgen waren, werd wel duidelijk dat van een georganiseerd protest nauwelijks sprake was. Deelnemers wisten eigenlijk niet wat de bedoeling was in Zwolle. Nadat via een megafoon een oproep werd gedaan om naar Apeldoorn te rijden, stapten mensen wel in de auto maar voor lang niet iedereen was duidelijk waar de tocht naar toe zou gaan.