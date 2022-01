Almelose raceclub dreigt dakloos te worden: "Dan moeten mensen plantsoenen omploegen"

De club telt ruwweg dertig leden en bestaat al zo'n vijftien jaar. De racebaan voor op afstand bestuurbare modelauto's zat eerst op bedrijventerrein Dollegoor en verhuisde na een paar jaar (toen ook al noodgedwongen) naar het Bedrijvenpark Twente. Maar over twee dagen moet de grond, die gepacht wordt van de gemeente, weer kaal worden opgeleverd.

Sloot als toegangspad

Tien jaar was er geen vuiltje aan de lucht voor RMCA, totdat de aangrenzende grond wordt verkocht. De grond die tot dan toe een maisveld was, komt in het bezit van een bouwbedrijf. En bij het uitzetten van de erfgrenzen blijkt dat het toegangspad van de vereniging over de grond van de buren loopt.

RMCA pachtte behalve twee kavels ook een toegangsweg, maar kadastraal gezien blijkt dat een onbegaanbare sloot te zijn. Sinds 2020 is de club met de gemeente in gesprek over oplossingen, maar die komen er niet. "We hebben hen veel aangeschreven en regelmatig contact gezocht, maar de boot werd steeds afgehouden", vertelt voorzitter Christiaan van der Straten.

De toegangsweg en -poort blijken over de grond van de nieuwe buren te gaan (Foto: RTV Oost)

Binnen een maand

Vlak voor de jaarwisseling krijgt de vereniging te horen dat de club de locatie voor 1 februari helemaal moet verlaten. In de pachtovereenkomst was weliswaar vastgelegd dat de gemeente dat mag doen, maar omdat RMCA slechts een maand krijgt om te vertrekken, is de club boos.

"Waar moeten wij een nieuwe locatie vinden? Dat is in een maand niet te regelen", legt de voorzitter uit. "We hebben nog twee dagen en ik vraag me af of we de kavels überhaupt leeg kunnen opleveren. Wij werken met vrijwilligers, dus niet iedereen kan continu helpen met het opruimen van de locatie."

Niets in de omgeving

De kleine vereniging heeft het gevoel dat de gemeente niets om hen geeft, want er wordt volgens hen niet meegezocht naar een nieuwe locatie. "Er is wel wat prille hoop op een nieuwe plek, maar er is op deze korte termijn niets te regelen. In de omgeving is er vooralsnog geen plek te vinden waar wij de baan kunnen aanleggen zoals wij die hier hadden."

RMCA-voorzitter Christiaan van der Straten vreest voor het einde van de vereniging (Foto: RTV Oost)

En als er op korte termijn geen geschikte locatie kan worden gevonden, kan dat kan RMCA fataal worden. "In dat geval moeten de mensen maar weer de gemeenteplantsoenen omploegen om hun hobby te kunnen uitoefenen. Terwijl je het ook op een veilige racebaan kunt faciliteren", besluit Van der Straten.

Gemeente Almelo is benaderd voor een reactie, maar heeft aangegeven daar later mee te komen.