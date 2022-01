'Joshua Brenet vervanger van Jayden Oosterwolde bij FC Twente'

FC Twente gaat het vertrek van Jayden Oosterwolde oplossen door Joshua Brenet binnen te halen, meldt Tubantia. Hij komt transfervrij over van het Duitse Hoffenheim. Daar had hij nog een contract tot de zomer, maar dat is ontbonden.

Brenet moet alleen nog medisch gekeurd worden. Oosterwolde maakte de overstap naar Parma en dus had Twente alleen Gijs Smal nog voor de linksbackpositie. Hij moet nu de concurrentiestrijd aan met Brenet voor de plek linksachter. Brenet begon zijn carriere bij PSV en haalde daar het Nederlands elftal. In 2018 vertrok hij naar Hoffenheim. Het seizoen erop werd hij verhuurd aan Vitesse, om afgelopen zomer weer terug te keren in Duitsland. Daar speelde hij echter vooral in het tweede elftal.

Prima aanvulling

"Hij is meer rechtsbenig, maar heeft bij PSV ook veel linksback gespeeld", zegt technisch directeur Jan Streuer tegenover Tubantia. "We kunnen hem voor beide kanten gebruiken. We weten wat hij kan en hij heeft de goede leeftijd. Hij is een prima aanvulling voor onze selectie."