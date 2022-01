OM eist jarenlange celstraffen voor Pokémon-overval in Kampen

Het OM eist vier jaar cel voor de mannen die betrokken zouden zijn bij een woningoverval in Kampen. Twee verdachten zouden het huis binnen zijn gegaan en voor bijna 50.000 euro aan Pokémonkaarten hebben buitgemaakt. De bewoner werd hierbij in de trapkast opgesloten. De kaarten zijn uiteindelijk bij de derde verdachte teruggevonden, hij is volgens justitie het brein achter de actie.

Justitie wil dat alle drie verdachten vier jaar cel krijgen, met aftrek van het voorarrest. "Gelijke monniken, gelijke kappen", zei de officier tijdens de zitting.

De overval was op 16 december 2020. Het slachtoffer had thuis afgesproken met twee mannen die bijzondere Pokémonkaarten en een zogenoemde Pokébox wilden kopen voor 48.000 euro. Het contact verliep via een tussenpersoon; deze 30-jarige is volgens justitie het brein achter de diefstal.

'Waar de kaarten zijn gebleven, weet ik niet'

Alle verdachten ontkennen iets met de overval te maken te hebben. Een van hen bekent wel dat hij op 16 december bij het slachtoffer aan de deur is geweest om kaarten te kopen.

Hij zou hebben gevraagd of de kaarten gestolen waren, waarna het slachtoffer agressief werd en een knuppel pakte. De verdachte zegt dat hij het slachtoffer daarom opsloot in de trapkast en ervandoor ging. Hij ontkent de kaarten meegenomen te hebben. "Ik ben toen naar de auto gegaan, waar de kaarten zijn gebleven, weet ik niet."

Toen de rechtbank de verdachte vroeg hoe hij de kaarten wilde betalen, antwoordde hij: "We hebben een vriend die ons ging helpen met investeren.”

Een tas vol kaarten voor 14.000 euro

Volgens justitie waren twee verdachten betrokken bij het opsluiten van het slachtoffer. Op de trapkast zijn vingerafdrukken gevonden van het tweetal. De derde verdachte, de tussenpersoon, kocht twee maanden vóór de overval voor ongeveer 20.000 euro aan Pokémonkaarten van het slachtoffer. Tijdens die koop zou hij de kaarten gezien hebben die twee maanden later werden gestolen.

De gestolen kaarten werden een maand na de overval bij de 30-jarige ontdekt toen hij ze wilde ruilen in Frankrijk. Hij verklaart die kaarten via een Marktplaatsdeal te hebben gekocht op station Almere.

Maar volgens justitie is er meer bewijs tegen de 30-jarige. Zo zou hij op de dag van de overval in Kampen zijn geweest, blijkt uit data van zijn telefoon. Hij verklaarde eerder dat hij in Lelystad was toen de overval plaatsvond.

'25K is te veel man'

De politie vroeg Marktplaats om die deal te onderzoeken, maar Marktplaats kon daar geen historische gegevens, chatberichten of oude advertenties van achterhalen. Ook zou de 30-jarige contact over de gestolen Pokébox hebben gehad: "Ik wil de boosterbox, maar 25K is te veel man."