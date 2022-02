Gemengde gevoelens na jubileumjaar 70 jaar Molukkers in Overijssel

Het was vorig jaar 70 jaar geleden dat de Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland werden verscheept. Ze dachten binnen een half jaar terug te keren naar de Molukken, maar de Nederlandse regering hield zich niet aan die belofte. De kwestie is nog altijd pijnlijk voor de betrokkenen door het uitblijven van excuses.

Een mensenleven lang

"Zeventig jaar is niet zeventig dagen of zeventig minuten, het is wel een mensenleven", zegt Salakory. Hij vindt dat het jubileum hier beslist meer aandacht had verdiend. En die aandacht was er wel op de Molukken.

Burgemeester Doret Tigchelaar van Wierden opende de tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. Op tien panelen wordt de historie van Molukkers in Almelo, Deventer, Nijverdal, Rijssen, Staphorst, Wierden en Zwolle belicht. Ze werd geraakt door de verhalen die de tweede en derde generatie Molukkers vertellen, vooral de verhalen van de kinderen troffen haar.

Tigchelaar nuanceert het gebrek aan aandacht voor het jubileum. Vanwege corona konden veel activiteiten niet doorgaan of werden slecht bezocht. Ze roemt het initiatief van de stichting 70 jaar Molukkers in Overijssel, die de organisatie van de expositie op zich nam. Overijssel loopt daarmee in Nederland voorop. "Juist in Overijssel werden er destijds veel mensen gastvrij opgevangen. En er was weinig gedoe."

Het monument voor kamp Vossenbosch (Foto: eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Paul Salakory is van de tweede generatie Molukkers. Zijn moeder was zwanger van hem toen het gezin in Nederland aankwam. Hij bracht zijn jeugd door in kamp Vossenbosch in Wierden. Hoewel hij als kind het verdriet van de eerste generatie meekreeg, had hij naar eigen zeggen een fantastische jeugd in het kamp. "iedereen leefde met elkaar, we deden alles samen en de deuren stonden open."

In elke huiskamer stond een koffer klaar met spullen. "Want de gedachte was, ooit gaan we weer terug", vertelt Salakory. Het is er nooit van gekomen. Ook excuses van de kant van de Nederlandse overheid bleef uit. Voor de eerste generatie zou het heel veel verschil maken als die excuses er naar al die jaren zouden komen, zegt Salakory.

De koffer stond klaar voor de terugreis (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Hij is optimistisch over de toekomst. "Wij van de tweede generatie gingen werden na vier jaar LTS, de volgende generaties gaan verder, en ze zijn ook veel moderner en mondiger."

De reizende expositie blijft nog tot eind deze maand in Wierden te zien.