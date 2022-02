Olympisch debutante Sanne in 't Hof vastberaden om te stunten: "Uiteraard ga ik vol voor medailles"

We spreken met In 't Hof via een Zoom-verbinding. De Sallandse geeft een inkijkje vanuit het afgesloten olympische dorp in de metropool. Hoewel het eten niet optimaal is volgens veel sporters, is de debutante erg te spreken over haar onderkomen waar een slinger hangt van kaartjes van familie en vrienden. "Het is eigenlijk heel gezellig. Ik deel hier een ruim appartement samen met mijn trainer met aparte badkamers en slaapkamers en een goed bed", zegt ze. "En als je wilt ontspannen kan dat in de grote ruimte met Team NL."

Sanne in 't Hof (Foto: Orange Pictures)

Corona

De deelnemers voelen zich echter ook gekooid in de Chinese hoofdstad. Zo mogen ze het olympische dorp niet uit en het voornaamste doel in aanloop naar de wedstrijden is om corona buiten de deur te houden. "Ze zijn heel streng. We moeten elke dag testen. Overal een mondkap op, ook buiten. Er zijn zoveel maatregelen, maar ook zelf moet je natuurlijk nog heel voorzichtig zijn. Je wilt natuurlijk ook gewoon echt niet ziek worden nu."

Sanne in 't Hof vlak voor vertrek naar Peking (Foto: )



Toch klaagt ze zeker niet, want wie had verwacht dat In 't Hof dit jaar haar vuurdoop zou beleven op de Olympische Spelen? "Dat ik hier ben, had zelfs ik niet verwacht. Dat voelt al echt super", zegt ze over haar comeback de laatste jaren en haar prachtige inhaalslag op het afgelopen Olympisch Kwalificatietoernooi in Heerenveen.

OKT

Want waar dikwijls de 5000 meter voor vrouwen niet de meest spectaculaire afstand is, werd het in december in Thialf vechten om de tickets en nagelbijten voor de liefhebbers. Dat Irene Schouten de afstand zou winnen stond al vast, maar dat de drie vrouwen daarachter binnen twee tienden van elkaar zouden eindigen niet. Sanne in ’t Hof kwam met een sensationele eindsprint en wist zo nog nipt haar streekgenoot Carlijn Achtereekte de loef af te steken. Daarmee werd het ticket voor Peking bemachtigd.

Goud

In 't Hof komt volgende week donderdag pas in actie op de 5000 meter. Landgenote Irene Schouten is wederom de grote favoriet, maar In 't Hof hoopt natuurlijk zelfs haar stiekem te kunnen verrassen. "Je gaat altijd voor het hoogst haalbare. Dus voor goud. Bij de Spelen komt een hele andere soort spanning kijken en sommigen bezwijken daaronder. Ik ga in ieder geval proberen de wedstrijd van mijn leven te rijden."

