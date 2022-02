Een 'broodje kleinkunst' in theaters Zwolle, als alternatief voor vervroegde sluiting

Twaalf dagen lang zijn er concerten tijdens de lunch in Theater Odeon. Maar als het aan de Zwolse Theaters-directeur Rob Zuidema ligt, gaan dit soort concerten vaker plaatsvinden rond het middaguur: ''De mensen zijn verrast. Het publiek is ook heel divers. We zijn aan het overwegen of we dit straks twee dagen in de week gaan aanbieden.''

Gemis

Een handjevol publiek was op op woensdag 2 februari aan het luisteren naar zangeres Rosa da Silva. Ze speelde kleinkunstvoorstelling 'Daar moet je heen', die ze samen schreef met de Drentse componist en zanger Daniël Lohues.

Tijdens het optreden vertelde en zong Rosa over haar Portugese en Drentse roots. ''Dit was fantastisch'', zegt een bezoekster, ''Ik heb het gemist, het is zo kaal zonder theater.''