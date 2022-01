Clubhuis Hells Angels Kampen gefilmd door politie in Zwols moordonderzoek

In het onderzoek naar de moord op Zwollenaar Henk Wolters heeft de recherche een tijdlang het clubhuis van de inmiddels verboden motorclub Hells Angels in Kampen gefilmd. Dat bleek vandaag op een voorbereidende rechtszitting tegen een Zwols clublid, bijgenaamd De Gier, die door justitie wordt gelinkt aan de moord.

Slachtoffer Wolters werd oudejaarsdag 2019 dichtbij zijn huis geliquideerd. Tientallen kogels werden op hem afgevuurd. Wolters zat zelf in de drugs- en wapenhandel. In het criminele milieu had hij verschillende vijanden.

De Gier zou ook tot die opponenten behoren. Daar waar de twee eerder zaken hadden gedaan, waren ze tegenover elkaar komen te staan. Slachtoffer Wolters zou geld en drugs hebben gestolen van De Gier. Ook zou Wolters bij de politie een boekje open gaan doen over de criminele handel en wandel van De Gier.

Hells Angels

Nadat in een ondergrondse wapenopslag delen van het moordwapen werden gevonden, met daarop sporen van De Gier, ging de recherche verder op onderzoek. Daarvoor werd een tijdlang een camera op het clubhuis van de Angels aan de Loswal in Kampen gericht. Wat er precies op die beelden te zien is, is nog niet duidelijk. "De beelden zijn pas net toegevoegd", zegt de advocaat van De Gier. "En wij moeten ze nog bekijken." Ook justitie heeft niet vrijgegeven wat er op de beelden staat.

Anonieme tip

Wel werd er meer duidelijk over de ondergrondse wapenopslag, die werd ontdekt in een bosje op een Zwols landgoed. De politie ging er kijken, nadat er een anonieme brief was bezorgd, met daarin de locatie van de opslag. Volgens justitie lagen er meerdere tonnen onder de grond, met daarin tientallen (automatische) wapens, granaten en cashgeld.

"Op elke ton, op iedere verpakking en tas, op alle wapens zaten vingerafdrukken of DNA van De Gier. Zelfs op de elastiekjes om het geld zaten zijn sporen." Daarnaast komt volgens het OM het handschrift op verschillende briefjes bij de wapens overeen met De Giers handschrift in een inbeslaggenomen agenda.

Fascinatie voor wapens

Ook is er een afgeluisterd telefoongesprek tussen De Giers partner en haar vriendin: "Dat wat er in dat bos is gevonden, hij was helemaal in paniek!" Bovendien heeft ze gezegd dat haar vriend een "fascinatie voor wapens" had. Dat De Gier met de ondergrondse wapenopslag te maken had, zou volgens justitie verder blijken uit het gegeven dat net na de vondst van het wapenarsenaal, De Giers computer compleet is gewist.

Maar volgens de advocaat van de Zwollenaar is allerminst zeker dat het een wapenopslag was van zijn cliënt. "Ja, hij heeft in de afgelopen jaren veel wapens in handen gehad en misschien ook wel verpakt. Maar dat dit zijn opslag was en voor de handel bedoeld was, dat is allerminst zeker." De Gier zelf zegt er over: "Sommige tonnen met wapens, zaten ook weer in tonnen. En op die buitenste tonnen zaten geen sporen van mij. Dat betekent dat ik ze dus niet heb begraven."

Kindje

De Gier had graag op vrije voeten willen komen. Op een vorige zitting had de rechtbank al gezegd dat er te weinig bewijsmateriaal was om hem langer vast te houden voor de moord op Henk Wolters. Vandaag deed hij een beroep op de rechtbank. "Ik heb een kindje gekregen met mijn vriendin. En die heb ik alles bij mekaar nog maar zo'n drie uur gezien, terwijl mijn familie alles voor me is." Hij wilde graag op vrije voeten om in afwachting van het eindproces bij zijn jonge gezin te zijn. Maar daar had de rechtbank geen oren naar, hij blijft voorlopig achter tralies.

Het strafproces is halverwege april.