Uniek in Nederland: Herman uit Hardenberg ontwerpt toilet speciaal voor truckers

Het 'TruckToilet' is een toilet dat speciaal ontworpen is voor vrachtwagens. Het onderdeel wordt gemonteerd in de bestuurderscabine van de vrachtwagen. Op ieder gekozen moment kan dit toilet uit worden geschoven. Ribberink, de maker van het toilet, benadrukt dat het echt is bedoeld voor die momenten van hoge nood.

Ribberink hoopt over een paar maanden het TruckToilet op de markt te hebben (Foto: RTV Oost / Niki Nijboer)

Grote behoefte

Volgens de oud-vrachtwagenchauffeur is er grote behoefte aan dergelijke toiletten. Hij weet hij als geen ander hoe het is om als chauffeur zonder toilet te zitten terwijl je hoge nood hebt. Het leverde voor hem, maar ook voor collega-chauffeurs, vervelende situaties op.

Sommige vrouwen moesten in een flesje plassen Herman Ribberink - bedenker Truck Toilet

"Ik hoorde van een vrouwelijke collega dat ze op een gegeven moment maar in een flesje ging plassen omdat ze 's nachts nergens terecht kon. Als vrouw ga je niet graag 's avonds laat op een lege parkeerplaats in de bosjes zitten, hoor. Of wat denk je van iemand die darmklachten heeft? Dan is er niet altijd direct een toilet beschikbaar."

Ribberink hervat zijn verhaal met een klassieke en gevreesde situatie onder de vrachtwagenchauffeurs: de file. "Als je als vrachtwagenchauffeur in de file komt te staan, en je moet nodig naar het toilet.. Tja, dan heb je altijd een probleem."

Het toilet zit in een lade (Foto: RTV Oost / Niki Nijboer)

Naast het gegeven dat het onpraktisch is om geen toilet beschikbaar te hebben, werkt het ook een ander probleem in de hand: een berm vol met vuile wc-papiertjes en hopen ontlasting. "Dat is gewoon onhygiënisch en onsmakelijk. Dat moet echt anders."

Oplossing

Het idee van een toilet in de vrachtauto is niet eens zo nieuw. Zo zijn er bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die gebruik maken van een chemisch toilet, een compact toilet dat makkelijk verplaatst kan worden.

Maar zo'n toilet 'laat duidelijk te wensen over', meent Ribberink. "Bij zo'n chemisch toilet worden veel vloeistoffen gebruikt. Dat gaat op een gegeven moment lekken, zo'n vrachtwagen beweegt namelijk constant. Dat wil je dus niet, dat valt eigenlijk al af."

En zo ging Herman Ribberink naar de tekentafel. Met zijn compagnon bedacht hij het TruckToilet, een toilet dat geïntegreerd is in de vrachtwagen. Een unicum in Nederland.

Hoe het werkt

"Het werkt eigenlijk heel simpel", legt Ribberink uit. "Je schuift het toilet uit de lade waar 'ie inzit, je gaat op de wc-bril zitten. Je doet dan je behoefte, dat valt in het zakje. Vervolgens druk je de deksel op de rand van het zakje, waardoor je behoefte luchtdicht verpakt zit. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er iets gaat lekken. Je gooit het zakje gewoon in de prullenbak als je uitstapt."

Gaat zoiets dan niet vreselijk stinken? Daar hoeven chauffeurs niet bang voor te zijn, volgens Ribberink: "We leveren een bepaald soort gelei mee, waardoor geurtjes geneutraliseerd worden."

Ribberink heeft het toilet zo ontwikkeld, dat de onderdelen recyclebaar zijn. Dat was voor hem een belangrijk aspect: "Zelfs de toiletbril is te recyclen. Dit komt ook voort uit het feit dat we zoveel rommel zien in die bermen. Daar moeten we vanaf. We doen er juist zoveel mogelijk aan om het netjes te maken, dit hoort daar ook bij."

Testen

Het ontwerp van Ribberink is nu nog in de testfase. Onderdeel van deze fase is het testen van het toilet. Op het moment wordt het toilet getest door vrachtwagenchauffeur Henk Brink. Hij is dagelijks op pad, ook internationaal. Het toilet biedt voor hem een hele uitkomst.

"Ik vind het heel fijn dat er een toilet beschikbaar is, mocht ik er één nodig hebben. Dat geeft veel rust. Elke chauffeur heeft weleens dat 'ie gewoon geen toilet kan vinden. Ik zou het dan ook elk transportbedrijf aanraden", vertelt Brink. Het was voor de vrachtwagenchauffeur wel even wennen om zijn behoefte te doen in zijn cabine: "Ik heb het toilet nu één keer gebruikt. Het is eigenlijk net als een normaal toilet. Maar het is niet zo dat ik lekker een paar uur De Telegraaf of zo erop ga lezen, dat niet."

Nog niet iedereen is om

Ribberink hoopt dat het concept na de testfase opgepakt wordt bij de grote transportbedrijven of producenten: "We zijn al in gesprek met bijvoorbeeld DAF. Daar bleek dat ons type niet goed zou passen in het huidige vrachtwagenmodel. Maar we zijn ook in gesprek met transportbedrijven in de regio, die lijken er wel oor naar te hebben."

Hoewel de meeste vrachtwagenchauffeurs enthousiast reageren, merkt Ribberink dat er ook nog wel wat vrachtwagenchauffeurs terughoudend zijn over het toilet.

Ik ga toch niet in mijn vrachtwagen kakken?! vrachtwagenchauffeurs

"Vrachtwagenchauffeurs zitten dagen en soms zelfs weken achtereen in hun vrachtwagen. Dat is dan echt even hun huis. Sommigen zeggen daarom ook wel: 'Ik ga toch niet in mijn eigen vrachtwagen kakken?!"', lacht Ribbering.

Eén van de vrachtwagenchauffeurs die pauze aan het houden is op de parkeerplaats waar ook Brink staat met zijn wagen, ziet het in ieder geval wel zitten, zo'n toilet in de cabine. "Dit is écht super, hoor. Dit zou voor 99% van de vrachtwagenchauffeurs ideaal zijn. Als ik écht moet, dan kan ik niet anders dan in de bosjes gaan zitten. Daar ben je niet blij mee, zeker niet als het vriest," vertelt ze.